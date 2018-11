Bijeg Gruevskog kao u špijunskom filmu

Makedonska lična karta i diplomatsko vozilo Mađarske omogućili su bivšem premijeru Nikoli Gruevskom da se, gotovo kao u nekom špijunskom filmu, prošeta kroz tri balkanske zemlje i stigne do Budimpešte.

Izvor DW u crnogorskoj policiji koji je insistirao na anonimnosti, potvrdio je da je Gruevski iz te zemlje put nastavio preko Srbije. Prethodno je policija Crne Gore zvanično saopštila da je eks-premijer ušao u tu zemlju sa ličnom kartom, automobilom, 11. novembra, preko graničnog prelaza Božaj. Istog dana, u istom automobilu, nastavio je u pravcu Srbije, navodi isti izvor.

Prema saznanjima DW, putovanje Gruevskog kroz Crnu Goru izgledalo je ovako:

- U 19:10 ušao je u Crnu Goru na prelazu Božaj, tu su ga sačekala dva službenika mađarske ambasade u Podgorici.

- Vozilom marke Folksvagen Džeta prebačen je u Podgoricu gdje ga je sačekao zamjenik ambasadora, koji je, zajedno sa još jednom osobom, ušao u drugo vozilo, a ono je automobil Gruevskog ispratilo do graničnog prelaza Dobrakovo.

- Na taj prelaz stigli su oko 22 sata, ušli su u Srbiju i tamo Gruevskog predali drugim mađarskim diplomatama koji su zbog toga stigli iz Beograda. Sastanak sa diplomatama iz beogradske ambasade i primopredaja bjegunca dogodila kod motela „Luks" u Gostunu, u blizini Prijepolja.

Dovoljna je lična karta

Gruevski je i u Srbiju, kao i prethodno u Crnu Goru, bez problema ušao sa makedonskom ličnom kartom, jer za njim u tom trenutku makedonski MUP još uvijek nije bio raspisao međunarodnu potjernicu. Makedonija odavno ima ugovor sa gotovo svim državama Zapadnog Balkana koji građanima omogućava da prelaze granice samo sa ličnom kartom.

Vlasti u Albaniji i dalje istražuju kada i kako je Gruevski ušao u tu zemlju. Pretpostavlja se da je Makedoniju napustio na nelegalnom prelazu, ali se još uvijek ne zna gdje i kako, niti da li je i tu imao pomoć mađarskih diplomata. Ono što je potvrđeno, jeste da granični sistem u Albaniji navodno nije zabilježio ulazak Gruevskog u tu zemlju.

U mađarskoj ambasadi u Tirani, Gruevski je vjerovatno formalno izjavio da želi da podnese zahtjev za azilom. To je potvrdio šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana, ali je odbio da kaže u kojoj zemlji se to dogodilo – vjerovatno zato da bi se opravdalo to što je Gruevski primljen direktno u Budimpešti, a ne u nekom od tranzitnih centara.

Za razliku od albanske i crnogorske policije, makedonska i dalje šuti. Zbog toga u makedonskim medijima vlada pravi haos. Objavljuje se tako da je Gruevski još uvijek u Albaniji, pa čak i to da je na svom putu do Mađarske bio prerušen u ženu.