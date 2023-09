Bijela kuća poziva na povlačenje srpske vojske duž administrativne linije sa KiM

SAD prate raspoređivanje srpske vojske duž administrativne linije sa KiM, izjavio je danas portparol Bijele kuće za nacionalnu bezbjednost Džon Kirbi i pozvao na povlačenje tih snaga kako bi se smanjile napetosti.

Kirbi je nazvao "veliko srpsko vojno raspoređivanje duž granice sa Kosovom" destabilizujućim razvojem događaja i pozvao Srbiju da povuče te snage i doprinese snižavanju napetosti.

On je, na pres konferenciji, rekao da je NATO povećao svoje snage na KiM, kao rezultat zabrinjavajućeg ciklusa nasilja na tom području, javlja Rojters.

Kako je prenio Glas Amerike, Kirbi je naveo da pokreti srpske vojske duž administrativne linije obuhvataju "do sada neviđeno postavljanje napredne artiljerije, tenkova i mehanizovanih pješadijskih jedinica".

"Smatramo da je ovo veoma destabilizujući razvoj događaja", rekao je on, ali je, istakao da nema detaljnije obavještajne informacije o tome šta je cilj gomilanja trupa na administrativnoj liniji.

"To pratimo, vidimo, i o tome govorimo danas da bi stavili do znanja koliko smo zbog toga zabrinuti. Međutim, ne mogu u ovom trenutku da govorim o stvarnoj namjeri. Ali je to jedan od razloga što smo želeli ovo jasno da pomenemo danas, da javnim komentarima potkrepimo razgovore iza zatvorenih vrata, da pozovemo Srbiju kroz diplomatske kanale da povuče te trupe, jer su njihov sam obim, veličina i prisustvo destabilizujući sami po sebi i zabrinjavaju ljude, uključujući i nas", dodao je Kirbi, prenosi Tanjug.

Kako prenosi Rojters, Kirbi je ocijenio da incident u selu Banjska na sjeveru KiM, 24. septembra, nije bio slučajan i da količina tada pronađenog oružja predstavlja prijetnju ''ne samo za kosovske, već i za međunarodne službe, uključujući trupe NATO-a''.

"Svi koji su umešani u ovaj napad moraju biti izvedeni pred lice pravde'', rekao je on i pozvao vlasti u Srbiji da pomognu u istrazi onoga šta se dogodilo.