Bik pobjegao iz klaonice u Hrvatskoj

U popodnevnim satima u Kaštel Starom iz klaonioce je pobjegao bik.

Nesretnoj životinji se nikako nije svidio boravak u klaonici te predviđena sudbina pa je oko 17.20 sati pobjegao u pravcu Rudina.

Iz splitske policije potvrdili su portal 24sata.hr ovaj događaj te upozorili građane koji ugledaju bika da se ne približavaju nego odmah pozovu policiju na broj 192.

Pretpostavlja se da je pobjegao prema šumi iznad naseljenog dijela Rudina.

"Neće on gdje je buka od ceste i ljudi. Otići će on u brdo, u divlji, nenaseljeni dio. Ako ga i nađu, trebali bi ga poštedjeti kad je tako spretan i brz da pobjegne od smrtne presude. Nije on mesarima ni prvi ni zadnji, a opet ih je nadmudrio", navija za odbjeglu životinju Kaštelanin koji se javio novinarima, piše Slobodna Dalmacija.