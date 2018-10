Bilt: NATO da poveća vojne snage u BiH i na Kosovu

LONDON - Bivši švedski diplomata Karl Bilt, koji se tokom 90-ih godina bavio političkim događajima i sukobima na Balkanu, izjavio je danas da NATO i EU, zbog nestabilnosti, treba da povećaju svoje vojne snage na Kosovu i u Bosni i Hercegovini.

Bilt je komentarisao tvit koji je prethodno objavio Centar za evropske reforme, u kojem se navodi da se neki zamrznuti konflikti na Zapadnom Balkanu odmrzavaju, i postavlja pitanje da li Evropska unija može da osigura da se oni završe mirno.

“Moja preporuka za NATO i EU je da počnu sa povećavanjem svojih vojnih snaga na Kosovu i u BiH, zbog nestabilnosti”, poručio je Bilt na Tviteru.

My recommendation to Nato and EU is to start increasing troop strength in Kosovo and Bosnia in view of the instability this discussion will cause. https://t.co/KvUuP8EqiS