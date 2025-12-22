Bivšem crnogorskom ministru određeno zadržavanje do 72 sata

​PODGORICA - Bivšem ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, Milutinu Simoviću, određeno je zadržavanje do 72 sata nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), prenose danas crnogorski mediji.

On je uhapšen jutros u Nikšiću po nalogu SDT-a, prenijela je RTCG.

Za sada, međutim, nema podataka koja je nova istraga u pitanju i šta se bivšem ministru stavlja na teret, prenose "Vijesti".

Bivši ministar poljoprivrede hapšen je i 13. decembra prošle godine zbog nezakonite isplate novca iz Agrobudžeta kojom je, kako vjeruje Specijalno državno tužilaštvo, državi pričinjena šteta od 300.000 evra.

Istraga je tada otvorena i protiv još jednog bivšeg ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, Petra Ivanovića, kao i protiv bivšeg državnog sekretara Nemanje Katnića, podsjeća RTCG.

Milutin Simović obavljao je funkciju ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja od 2016. do 2020. godine, a bio je i potpredsjednik Vlade u vrijeme premijera Duška Markovića.

Simović je nedavno svjedočio u Višem sudu u Podgorici u nastavku suđenja bivšem ministru Petru Ivanoviću, protiv kojeg se vodi sudski proces u drugom predmetu oko nenamjenskog trošenja 23 miliona evra kredita iz Abu Dabi fonda, podsjetila je RTCG, a prenosi "Telegraf".