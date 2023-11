Bivšem hrvatskom ministru prijeti do osam godina zatvora

Hrvatska policija danas je objavila da će prijaviti bivšeg ministra Marija Banožića za krivično djelo "izazivanja saobraćajne nesreće u cestovnom prometu".

Policija je, kako su objavili, utvrdila da je Banožić kršenjem saobraćajnih propisa izazvao nesreću u kojoj je poginuo 40-godišnji Goran Šarić iz Privlake, prenosi Index.hr.

"Prva stavka se odnosi na počinjenje saobraćajne nesreće, stavka je nehaj i stavka je šest, da je prouzročio smrtni slučaj, odnosno da je došlo do smrti", rekao je portparol Dragoslav Živković.

Ako Županijsko državno odvjetništvo prihvati ovakvu krivičnu prijavu i ukoliko ona u tom obliku rezultira optužnicom, bivšem ministru odbrane prijeti kazna od jedne do osam godina zatvora.

"Uviđajem saobraćajne nesreće, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru, utvrđeno je kako je 44-godišnji vozač (državni dužnosnik) osobnog vozila vinkovačkih registarskih oznaka, krećući se iz smjera Vinkovaca u smjeru Županje, obavljao radnju preticanja s lijeve strane teretnog vozila koje se ispred njega kretalo u istom smjeru, a da se nije uvjerio da to može učiniti na siguran način ne ometajući promet iz suprotnog smjera, uslijed čega je došlo do udara prednjeg dijela osobnog vozila u prednji dio kombi vozila (teretno vozilo) pulskih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 40-godišnjak", ranije je saopštila policija, prenosi Klix.

Dodali su da je usljed zadobijenih povreda 40-godišnji vozač preminuo na licu mjesta.

Prema Krivičnom zakonu, učesnik u putničkom saobraćaju koji kršenjem propisa o bezbjednosti saobraćaja izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu velikih razmjera, pa zbog toga uzrokuje smrt jedne ili više osoba kazniće se kaznom zatvora od tri do 15 godina. U slučaju da se radi o nehatu, kazna je od jedne do osam godina.

Advokat i saobraćajni vještak kazali su novinarima Indexa da se vjerovatno radi o nehaju.

"Ne znam puno činjenica, ali iz onoga što sam pročitao, a to je da vjerojatno Banožić nije imao alkohola u krvi, rekao bih da se radi o nehaju. U pravilu, smatra se da nehaj nije namjera. Naprimjer, kada se sjedne pijan za volan i pristane se na sve posljedice koje mogu iz toga nastati. Mislim da se radi o nehaju i u skladu s tim će se vjerojatno postaviti kazneni predmet", rekao je advokat Anto Nobilo.

Sudski vještak za saobraćaj Goran Husinec takođe je kazao da se radilo o nehatu.

"On to sigurno nije namjerno napravio. Nesporno je da je to nehaj, ali su sada u pitanju i druge okolnosti. Na sudu će se najviše biti borbe oko toga je li Banožić krenuo preticati kada nije bilo magle pa je uletio u oblak magle iz kojeg je izašao kombi ili je on bahato cijelo vrijeme preticao kroz maglu. Zato će biti presudno meteorološko vještačenje koje će utvrditi kakvo je bilo stanje vidljivosti u trenutku početka preticanja kamiona", rekao je za Index Husinec.

