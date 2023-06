Bivši direktor JAT-a: Ovo što je uradila Air Serbia nije se desilo od Drugog svetskog rata

BEOGRAD - Ovo što se desilo juče sa otkazivanjem letova Air Serbije, da organizacija potpuno zataji, nije se desilo u vazduhoplovstvu od Drugog svetskog rata, rekao je Predrag Vujović, nekadašnji direktor JAT-a.

"Sve što se desilo juče je neverovatno. Saopštenje Air Serbije je isto neverovatno. Reći da nisu stigli avioni koji prevoze putnike, a koji su iznajmljeni je isto neverovatno. Pa te kompanije koje su trebale da isporuče avione Air Serbiji su morale da jave na vreme, i javile su jer one to rade zarad sopstvenog ugleda. I samo saopštenje Air Serbije je zakasnilo jer se u kompaniji sigurno znalo se šta se dešava i sve se i dogodilo ranije, prije subote veče. Ali tek kada su putnici počeli da otkrivaju da su letovi otkazani ili da kasne i to preko društvenih mreža, kada je nastala panika, e onda je stiglo saopštenje“, rekao je Vujović u Danu uživo N1 televizije.

On je objasnio i da je to što radi Air Serbia – iznajmljuje cijelu flotu, loše kao i da to ni jedna kompanija u Evropi ne čini.

"Air Serbia nema nijedan svoj avion, cijela flota je iznajmljena. JAT je nekada imao 70 posto flote u svom vlasništvu. U evropskim aviokompanijama taj odnos je 60 prema 40 u korist sopstvene flote. Vi kada iznajmljujete avion plaćate mnogo više nego da ga samo jednom kupite. A tek iznajmljivanje aviona sa pilotom to je najskuplje“, rekao je bivši direktor.

On je objasnio i to da kada se avion iznajmljuje vlasnik aviona zapravo određuje kada ćete moći da ga koristite.

"Air Serbia je uvela 43 nove destinacije, to velike kompanije nikada ne bi uradile. Treba da imate stručne kapacitete da možete to da izvedete, gde Air Serbia leti to nema nikakve logike. Oni za Hrvatsku imaju šest linija, dok ni jedna njihova kompanija ne leti do nas. Za Nemačku letimo na sedam, a Lufthansa kod nas ima samo dvije. I te linije Air Serbije nisu isplative", rekao je Vujović.

On je naveo i da se u ozbiljnim kompanijama prije uvođenja svake linije radi analiza o ekonomskoj opravdanost.

"Ja ne verujem da to postoji za 43 nove destinacije. Pa JAT nikada nije letio na ovoliko linija", rekao je bivši direktor.

On je objasnio i da od tri najveće evropske kompanije samo jedna leti u Srbiju i da je to tako je one nemaju interesa da uvode više linija ali naveo kao primjer to da "zato Air Serbia ima pet linija za Francusku, dok ni jedna kompanija iz te države ne leti u Beograd".

Vujović je poručio i da svi putnici koji su "juče nastradali" imaju pravo na naknadu štete.

"Juče je nastradalo oko 3.000 putnika, neki nisu otputovali, neki su izgubili veze i oni ne mogu biti zadovoljni onim što je zvanično saopšteno. U EU se svako kašnjenje preko tri sata računa kao otkazan let i dobijete 600 evra. Da li mislite da će 3.000 ljudi dobiti taj novac iako imaju pravo na to", upitao je Vujović i istakako da je razlika između dobre i loše kompanije u tome kako rješava odnose sa putnicima "da li objavljuje informacije na vreme, da li se putnicima nudi adekvatna zamjena novac ili drugi let i da li ima se pruža pravo objašnjenje".

Bivši direktor je objasnio i da treba praviti razliku između aerodroma i aviokompanije jer je aviokompanija dužna da obavijesti aerodrom o svim promjenama kako bi putnici na vrijeme znali.

"Aerodrom sve informacije dobija od aviokompanije i ako ona nije najvila da će letovi biti otkazani aerodrom nije kriv i dužan da ispravlja greške. Ako vodite kompaniju kako treba onda mora da znate i koga koga treba da obavestite, šta ćete reći i šta ponuditi", rekao je Vujović

On smatra i da nije nemoguće da se u cijeloj priči oko problema Air Serbije zapravo "provlači bijeli štrajk u kompaniji, štrajk pilota, osoblja, koji su nezadovoljni cijelom situacijom".