Bivši major: SAD htjele da bombarduju SRJ po svaku cijenu

Komentari: 3

Banjalucki Papak

Lako je bilo okruzivati bosnjacka i hrvatska sela, bombarodovati ih i poslije upadati i ubijati i otimati. To je jedino junastvo srpskih polupijanih krkana koji nikad nisu imali disciplinu. Cim su se krkani sukobili sa pravom armijom nigdje ih nije bilo. Iza njih je ostao smrad jer nista nema gore od straha. Sad ne smijete ni pisnuti .Gdje vam je muskost jadnici? Kako vam Amerikanac lijepo spusti i uz to sjedi u Beogradu i naredjuje. A vi samo mozete da slusate i cutiti, jer inace nema novaca. Koga cete sad zatvarati po logorima i muciti danima? Mozete jedino same sebe.