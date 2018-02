Bivši ministar odbrane SAD-a žali zbog bombardovanja Jugoslavije

BEOGRAD - Bivši ministar odbrane SAD Vilijam Peri izjavio je u Moskvi da žali što su snage NATO-a sa SAD na čelu bombardovale Jugoslaviju 1999. godine.

"To se desilo tako davno da mi je teško da se sjetim toga. To je bilo 1999. godine", rekao je u Peri na prezentaciji knjige "Moj put na raju nuklearnog bezdana", prenosi "Sputnjik".

Bivši ministar odbrane SAD je izrazio žaljenje što je tada pogođena i zgrada kineske Ambasade u Beogradu.

"Posebno žalim što smo nenamerno bombardovali kinesku Ambasadu u to vrijeme. Žalim što sam bio u Kini kada se to desilo. Mnogo sam slušao o tome", dodao je on.

Peri je bio ministar odbrane SAD u periodu od 1994. do 1997. godine.