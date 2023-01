Bivši policajac bokserom smrskao lice mladiću, neće u zatvor

Abel Pešut, bivši policajac i bokser, kažnjen je radom za opšte dobro za nanošenje teške tjelesne ozljede i prijetnju te je nakon objave presude pušten iz istražnog zatvora u kojem se nalazio posljednjih mjesec i po dana.

Pešut je djela priznao pa mu je sud to uračunao u vidu blaže sankcije od one koju je tražilo Državno odvjetništvo, piše Dalmatinski portal.

Po prvoj tački optužnice, osuđen je na deset mjeseci zatvora za napad na Ivana R. D. ispred terase lokala Korado u Trogiru. Nakon prepirke dva puta ga je udario u glavu šakom na kojoj je držao bokser, a kada je pao, još dva puta ga je udario u glavu. Ivan R. D. zadobio je podlive i razderotine na oba oka, prelom nosnih kostiju s pomakom, prelome dna očnih duplji, jagodičnih kostiju, kao i gornje čeljusti.

Pet dana kasnije nazvao je žrtvinog oca Ivana R. D, predstavio mu se imenom i u namjeri da ga zastraši, rekao mu: "Slušaj prije nego zažališ. Čuo sam da me tražiš. Tvoj mali zabada nos gdje mu nije mjesto, što se miješa, tko je on pa će meni određivati koga ću ja udariti, a koga ne. Znam gdje ti je kuća. Odletjet će ti sve u zrak kad ti doleti bomba. Dođi da se nađemo, da to riješimo", prenosi Index.hr.

Za prijetnju je osuđen na pet mjeseci zatvora, što mu je donijelo jedinstvenu kaznu zatvora od 11 mjeseci, koja je potom zamijenjena radom za opšte dobro tako da će se jedan dan zatvora zamijeniti sa dva sata rada. Pešutu je u kaznu uračunato vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru od 6. decembra.

Izrečena mu je i zabrana približavanja, uznemiravanja i uhođenja žrtava u trajanju od jedne do pet godina. Dužan je i platiti troškove kaznenog postupka u iznosu od 663.61 evra, piše Dalmatinski portal.