Bivši ruski premijer: Pogriješili smo što Srbiji nismo dali S-300

MOSKVA - Sergej Stepašin, bivši ruski premijer, smatra da je njegov prethodnik Jevgenij Primakov, čija je bista otkrivena u Ruskom domu u Beogradu, udario temelje za današnje dobre odnose Rusije i Srbije.

Stepašin se u izjavi za "Sputnjik" prisjetio i dana kada je 1999. zbog bombardovanja SR Jugoslavije Primakov okrenuo avion iznad Atlantika i otkazao planirani put u Sjedinjene Države.

"Tada sam bio ministar unutrašnjih poslova i prvi vicepremijer, a kad se Primakov vratio, održali smo sjednicu Savjeta bezbjednosti Rusije i izrazili žaljenje zbog bombardovanja", navodi Stepašin.

On podsjeća da se Milošević obraćao Rusiji s molbom da Jugoslaviji isporuči S-300, uz opasku da u tom slučaju ne bi bilo nikakvog bombardovanja.

"Ali istorija se ne može vratiti unazad", dodaje Stepašin, a na pitanje da li je tačno da je Primakov bio za to da se Srbiji da taj protivvazdušni sistem, odgovara:

"O tome smo razgovarali na Savjetu bezbjednosti Rusije. Ja sam takođe bio član tog savjeta. Ali predstavnici vojske su rekli da Jugoslavija nije članica Varšavskog ugovora. Po mom mišljenju, to je bila greška. Da su ti kompleksi bili ovdje, a bilo ih je lako dopremiti, nijedan NATO avion ne bi preletio jer bi bio oboren".

Stepašin je naslijedio Primakova na mjstu premijera i, kako kaže, s time i čitav posao oko jugoslovenskog pitanja, uključujući i pregovore G8 u Kelnu, odlazak u Sjedinjene Države, pregovore u Sarajevu.

Konstatuje sa žaljenjem da ideja Jevgenija Primakova o budućoj Jugoslaviji nije do kraja ostvarena i da je Srbija ostala bez izlaza na more, ali da se on ipak trudio da nastavi orijentaciju svog prethodnika.

"Skrećem pažnju da su i danas, poslije 20 godina, odnosi Rusije i Srbije, odnosi naših predsjednika pošteni, transparentni, saradnja se odlično odvija, a ja mislim da je temelje za sve to udario upravo Jevgenij Primakov", vjeruje bivši ruski premijer.

Sa Srbijom igraju igre

Stepašin naglašava i da je Rusija izvukla pouke iz bombardovanja Jugoslavije, što se, objašnjava, vidi u onom što se sada dešava na Bliskom istoku, u Siriji.

Što se tiče Srbije, kaže da su joj vezali ruke otevši joj dio teritorije, a stalno s njom igraju neku igru - "popustite tamo, popustite ovamo, a onda ćemo možda da vas primimo u Evropsku uniju, kao što se desilo Sjevernoj Makedoniji, koju su obmanuli".

Kako kaže drago mu je što predsjednik Srbije Aleksandar Vučić "ispravno i jasno to razumije". Komentariše i pozive upućene Srbiji od SAD da prizna Kosovo:

"Kako se može priznati dio zemlje koji je otet od tvoje domovine. A onda, vidimo šta se dešava s pravoslavnim hramovima, sa ljudima. Inače, nama za Krim stalno prebacuju da smo prekršili međunarodno pravo. Ali mi smo tamo sproveli referendum, nismo nikog bombardovali, nismo nikog dirali niti ubijali. A šta se desilo na Kosovu? Čista aneksija. Pritom, odlično razumijem koliko je teško danas Srbima".

U osvrtu na ekonomsku situaciju u Srbiji, Stepašin navodi da statistički podaci pokazuju da joj ne ide loše trgovina sa EU, da ima dobre investicije, a i da je, s druge strane, i Rusija ovde prešla sa priče na ozbiljne investicione projekte.

"Mi ovdje ulazimo u ozbiljan biznis. Srbi su vrijedan narod, snažan. Vjerujte mi, sve je tek pred nama, najbolja vremena tek dolaze", poručuje na kraju Sergej Stepašin.

(Sputnjik)