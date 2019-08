Bivši šef CIA za Balkan: Sjever KiM dati Srbiji

BEOGRAD - Stiven Mejer, bivši zamjenik šefa Centralno obavještajne agencije (CIA) za Balkan i odličan poznavalac regiona ponovo se oglasio u srpskoj javnosti sa svojim viđenjem rješenja problema Kosova, ali i drugih kriznih tačaka u ovom regionu.

U intervjuu za "NIN" Majer, koji ima 23 godine iskustva rada u CIA, gdje je bio i zamjenik šefa radne grupe za Balkan tokom rata u Bosni, smatra da i Srbija i Kosovo moraju da naprave ustupke, a da velike sile da se ne miješaju.

"Briselski sporazum je mrtav i ako Beograd i Priština žele napredak, moraju jasno da poruče velikim silama da se ne miješaju", rekao je on i dodao da je Kosovo već na neki način "zamrznut konflikt".

Prema njegovom mišljenju, rješenje je podjela teritorije Kosova, čije bi sjeverne teritorije trebalo da pripadnu Srbiji.

"Mislim da po konačnom sporazumu, oblast sjeverno od Ibra mora da pripadne Srbiji. I mislim da će Srbiji biti ekstremno teško, ako ne i nemoguće, da povrati ostatak Kosova i Metohije", naveo je Mejer za "NIN".

On smatra da bi Ujedinjene nacije trebalo da se pobrinu i za preseljenje Srba iz srpskih zajednica južno od Ibra, ukoliko ne žele da žive pod kosovskom vlašću, kao i za zaštitu svetinja.

Takođe, on smatra i da "ako se potegne pitanje oblasti sjeverno od Ibra, Preševska dolina mora takođe biti tema, a u nekoj daljoj budućnosti možda i Republika Srpska".

Mejer smatra da će ako se Priština i Beograd dogovore, to na kraju zadovoljiti i Evropsku uniju, a ako Vašington bude poštovao odluku, onda će to učiniti i Moskva i obrnuto.

Ipak, on ističe da se Americi neće dopasti dogovor o promjeni granica jer Vašington govori da to dovodi do rata, a ukazao je i na to da Vašington na Kosovu "povlači konce" već dvije decenije.

"Na eventualno protivljenje (promjeni granica) uzvraća se ovako: Vidite, vaš način nije upalio. Povlačimo konopac od 1999. i još nema rješenja", rekao je on za "NIN" i dodao da je moguće mijenjati granice bez rata.

Što se tiče uloge Evropske unije u kosovskom problemu, on je rekao da je vođstvo EU iscrpljeno i da ona nije moćna kao nekada.