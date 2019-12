Bivšoj djevojci upao u kuću pa njenog muža polio sonom kiselinom

BEORAD - N.M. (28) iz Beograda prijavila je policiji bivšeg dečka M. J. (33) jer joj je, kako tvrdi, upao u kuću prijeteći da će ubiti nju i njenog muža S.M. Ona tvrdi da je napadač njenog supruga povrijedio sjekirom i polivao ga sonom kiselinom.

Ona tvrdi da se napad desio 5. decembra i da je M. J. od tada u bjekstvu, a njena porodica u strahu da se ne vrati i ne dokrajči ih.

"On je opasan čovek. Nedavno je izašao iz zatvora, a ovo nije prvi put da mi dolazi u kuću i maltretira mog muža. Da zlo bude veće, u trenutku napada kod kuće je bila i moja ćerka (3), koja je sada istraumirana. M. J. sam upoznala pre sedam godina i bili smo u vezi oko godinu dana. Raskinuli smo kad je otišao u zatvor da služi kaznu za silovanje. Bio je osuđen na četiri godine, a posle toga je robijao još dve godine, ne znam za koje delo. Ove godine je izašao iz zatvora i od tada živim u paklu", priča za "Kurir" uznemirena N.M.

Ona kaže da ih njen bivši napada jer smatra da ona ne smije da ima drugog muškarca sem njega.

"On je 5. decembra oko 8.20 došao kod mene. Lupao je na vrata i kroz prozor sam videla da je to on sa još jednim mladićem. Nisam htela da otvorim, ali je sekirom razbio prozor. Polomljeno staklo raseklo je mog muža po ruci i licu, a M. J. nam je bukvalno uleteo u krevet kroz razbijeni prozor. U rukama je imao i dve flaše sone kiseline. Otvorio je jednu i polio Sašu, a ja sam uspela da pobegnem do obližnje škole, odakle sam pozvala policiju. Bila sam samo u donjem vešu, od straha nisam stigla ni da se obučem", prepričava strahotu N.M.

Dodaje da je navodno napadač potrčao za njom, ali nije uspio da je stigne.

"Onda se vratio i nasrnuo na Sašu, ali je uspeo da pobegne. Dok policija nije došla, porazbijao nam je sve po kući i probudio ćerku. Dete je vrištalo, a on joj je vikao da ćuti i da spava. Ona se pokrila ćebetom preko glave i policajac ju je tako zatekao. Tresla se od straha", kaže sagovornica pomenutog lista.

Prema njenim riječima, M. J. je uspio da pobjegne, a policija je privela njegovog saučesnika.

"Morali smo da se sklonimo iz kuće jer je rekao da će nas ubiti. Ćerka i sin, koji je u vreme napada bio u školi, prepričavaju kako je čika tukao tatu. Ne smemo da spavamo, a sin u školu ide sa motkom, ako ga presretne", očajna je N.M.

M. J. poznat je policiji po brojnim krivičnim djelima, a u žižu javnosti dospio je 2011. godine, kada je sa dvojicom saučesnika, na autobuskoj stanici u Ustaničkoj ulici u Beogradu, napao i pretukao S.N. (20) samo zato što je romske nacionalnosti. Policija ga je tada uhapsila.

N.M. kaže da ovo nije prvi put da M.J. tuče njenog muža.

"U septembru je M. J. došao u moju kuću sa jednim mladićem. Bila sam u Švajcarskoj, gde povremeno radim, a muž je bio sa decom. Tukao ga je po glavi. U rukama je imao teslu za vađenje eksera i govorio je: 'Da je N.M. ovde, ovim bih joj razbio glavu'. Slučaj je prijavljen policiji, oni su ga uhapsili, ali je tužilac odlučio da sve ide u redovnom postupku i pustili su ga kući", priča potresena žena.