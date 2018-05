Blajburg: Stigli ministri iz Hrvatske, mnogo policije, zabrana prodaje alkohola

Hrvatska i ove godine u Blajburgu obilježava godišnjicu stradanja ustaških vojnika na kraju Drugog svjetskog rata. U Blajburgu su i tri ministra hrvatske Vlade.

Austrijske vlasti očekuju da će na komemoraciji učestvovati oko 15.000 ljudi.

Program komemoracije počeo je u 11 sati molitvom kod hrvatskog groba na mjesnom groblju u Lojbaher feldu, nakon čega je krenula kolona prema Blajburškom polju na kojem u 12 sati počinje službeni dio.

"Indeks" piše da su njihovi reporteri na putu do Blajburga vidjeli trojicu ministara iz hrvatske vlade – Kujundžića, Kuščevića i Medveda, a da će tamo biti i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Osim toga, oni navode da u Blajburgu ima mnogo policije, da se ne prodaje alkoholol.

"Indeks" takođe ističe da je zbog skupa tokom dana bila velika gužva na granici između Austrije i Slovenije

Skup u Blajburgu je proteklih mjeseci bio u žiži austrijske javnosti zbog mnogobrojnih zahtjeva da on bude zabranjen.

Osim toga, prvi put od održavanja komemoracije u Blajburgu biće održane i demonstracije protiv ovog skupa.

Zbog rizika od izbijanja sukoba između učesnika dva događaja policija je odredila da anti-Blajaburg demonstracije budu daleko od mjesta na kojem se svake godine okupljaju desničari iz Hrvatske.

Komemoracija u Blajburgu ove godine je suočena sa najvećom kritikom u Austriji, a javnost je tražila da se skup zabrani, što vlada nije željela, ali zato predstoji mogućnost da se u zakon o zabrani veličanja nacizma uvrste i ustaški simboli, kako bi se zabranilo njihovo nošenje na ovom događaju.

Rimokatolička crkva u Austriji reagovala je na kritike i zabranila je političke govore za vrijeme mise, kao i nošenje uniforma i simbola, transparenanata sa desničarskim saržajem, kao i točenje alkohola i štandove za prodaju.

Nakon kraja Drugog svjetskog rata desetak hiljada ljudi koji su htjeli da se predaju savezničkim snagama britanska vojska je u Blajburgu izručila jugoslovenskoj vojsci. Jedni tvrde da je riječ o ustaškim vojnicima, dok se u hrvatskoj javnosti često može čuti da je riječ o hrvatskim civilima.

Good morning from Unter Loibach graveyard. The official #Bleiburg commemoration is about to begin. There are pilgrims, a heavy police & private security presence, plus a chopper flying overhead. MPs from Croatia & Bosnia are here. Some 159-200 gathering for ounterprotest 3km away pic.twitter.com/SFvKehGMYX

— Valerie Hopkins (@VALERIEin140) May 12, 2018

(NN/b92.net)