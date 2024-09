Blažićeva djevojka ispričala kako se ponašao kad su bili zajedno

​MLADENOVAC - Na današnje suđenje Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši Blažiću došlo je četiri člana njegove porodice, koji su iskoristili pravo da, kao najbliži srodnici, ne svjedoče, a osim toga ispitano je sedam svjedoka, među kojima su bile Blažićeva bivša djevojka, kao i djevojka sa kojom se svađao putem poruka prije nego što je uzeo oružje u ruke i ubio devet, a ranio 12 osoba.

Blažićeva bivša partnerka Anastasija Đorđević je, odgovarajući na pitanja tužilaštva rekla da je ispod jastuka u njegovoj kući pronašla pištolj, a da joj je on rekao da ima dozvolu za taj pištolj.

"Nisam ništa pitala, tražila sam da skloni to od mene. Rekao je da njegov otac ima lovačke puške i da se bavi lovom. Išla sam u njegovu kuću, upoznala sam njegove ukućane. Urošev odnos sa ocem je bio takav da ga je gledao kao autoritet. Meni nije bilo ništa sumnjivo, ali bliži je odnos imao sa majkom. Sećam se da je Radiša jednom došao u kuću u Šepšinu u kojoj je Uroš bio" rekla je odgovarajući na pitanja.

Advokat Snežana Mašović pitala je svjedoka da li je ptiala Blažića zašto drži pištolj ispod jastuka, a ona je odgovorila da to drži za samoodbranu jer živi sam u nenaseljenom dijelu sela i da joj je pokazao da pištolj nije bio pun, ali da mu je ona svejedno rekla da ga skloni.

Ona je rekla da je Blažić, kada su se upoznali, bio fin, a da ju je kasnije kritikovao.

"Ja sam htela da idem u vojsku, a on je hteo da ja četvrtu godinu srednje završim vanredno i da se udam za njega jer je tako njegova snaja uradila, a ja svoj život nisam videla tako. Posle smo raskinuli. Ljudima se normalno javljao, nije se raspravljao ni sa kim. Ja sam se njega uplašila samo poslednji put, kad smo raskinuli. Videla sam svoju izjavu, koja nije tačna, u novinama. U tužilaštvu u Smederevu sam rekla da sam se plašila kad smo se posvađali jer se tad promenio, nikad ga nisam videla takvog. Posle me nije ni uhodio, ni pratio" dodala je.

Kako je rekla, kad su se posvađali i kad je Blažić vidio da će ona da raskine i da sebe ne vidi tako kako on hoće, nije htio da je odveze kući.

"Ja sam zvala majku da me vozi, ali je on rekao da će on. U autu mi je tražio telefon kad me je zvala majka. Derao se na mene jer nisam htela da mu dam telefon, rekao mi je da izađem iz auta, pobesneo je. Ja sam razmišljala o tome da je bolje da izađem, nego da me udari. Rečenica je glasila: 'Izađi iz auta da ne bi bilo nešto gore'. On je meni otimao telefon iz ruke. Ja sam izašla iz auta" rekla je Đorđević.

Ispričala je i da Blažić nigdje nije htio da ide sa njom, da su jednom išli u Mladenovac, a da se poslije toga sve "svelo na kuću". Kako je rekla, imala je razumijevanja jer je bila sezona i Blažić je mnogo radio i bio umoran, ali je onda shvatila da su počeli da se viđaju samo pod njegovim uslovima.

"Viđali smo se kad on hoće, ako kaže da je krenuo, ja idem, nije bilo bitno da li ja želim ili možda hoću da izađem. Smatrala sam da nije normalno da ne mogu da izađem ili odem gde ja želim. Posle sam bila sa dečkom iz Malog Orašja, družili smo se sa društvom iz sela i među njima je bilo i onih koje je Uroš ubio" dodala je.

Ona je rekla da Blažić nije znao za njenu novu vezu jer mu nije rekla, ali i da joj niko po selu nije rekao da on zna za to.

Advokat Stefan Stefanović upitao je svjedoka o pritiscima kada su u pitanju seksualni odnosi, na šta je svjedok odgovorila da se Blažić ponašao kao da nisu raskinuli dok je ona kupila svoje stvari.

"Razmišljala sam, ako ne pristanem, ko zna šta će da bude, neće me pustiti da odem kući jer me je hvatao za ruku, nije hteo da me pusti. To je bio prvi i poslednji put da se tako ponašao" rekla je Đorđević.

Anastasija Đorđević je detaljan iskaz, pri kojem je danas ostala, dala u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu 25. avgusta prošle godine. Tada je ispričala da je Blažića upoznala tokom 2022. godine, kada je bila sezona branja šljiva i da je ona radila kod porodice Blažić na tim poslovima. Tada je, kako je rekla, završila treći razred srednje škole i bila je na raspustu, tako da je odlučila da zaradi džeparac.

"Dok sam radila kod njega, a radila sam oko 20 dana, često sam sretala Uroša, a bili su prisutni i njegov otac Radiša i majka BIljana. Takođe, poznato mi je da porodica Blažić ima i neko drugo voće, a bilo je oko 10 radnika koji su brali šljive. Sa Urošem sam se tada bolje upoznala i zbližili smo se, tako da smo, nakon što sam ja prestala da radim kod njega, počeli da se zabavljamo. On bi dolazio po mene u mesto u kom živim automobilom ili motorom, a onda bi me vozio kod njega u kuću u Šepšinu, gde je živeo sam" ispričala je.

Kako je istakla, veza je trajala dva do tri mjeseca, odnosno do kraja oktobra 2022. godine. Ispričala je da su se prvih mjesec dana Blažić i ona dobro slagali, ali da nigdje nisu izlazili i da je Blažić insistirao na tome da vrijeme provode kod njega kući u Šepšinu.

"Skoro svakog dana sam bila kod njega. Ja sam želela da odemo do Mladenovca ili Smedereva, ali on to nije želeo. Nekoliko puta sam prespavala kod njega, mislim da je bilo oko pet puta. Nisam želela da naša veza bude takva, tako da sam nakon mesec dana rekla Urošu da ne želim više da budem s njim. Posle možda pet dana on me je zvao na telefon i došao do moje kuće. Želeo je da se pomirimo, a izgovor da se vidimo je bio da uzme svoju knjigu od mene. Ja sam odlučila da mu dam drugu šansu i pomirili smo se. Nakon toga sve se nastavilo po starom" dodala je Blažićeva bivša partnerka.

Ona je u tužilaštvu ispričala da je upoznala Blažićeve roditelje i da je primjetila da njegov otac "ima neke čudne tikove na licu", da je pitala Blažića da li je on dobro, a da je Blažić odgovorio da je to posljedica ratišta na kojima je njegov otac bio. Rekla je da je Blažić veoma poštovao oca i da je u njemu vidio autoritet, a da je sa majkom imao malo hladniji odnos, što je u suprotnosti sa onim što je rekla danas u sudu.

"Dok smo bili zajedno ja sam odlazila u njegovu kuću i poznato mi je da ima podrum u kući, ali ja u njega nikada nisam išla. Uroš mi je rekao da se u podrumu nalaze samo drva. Kuća ima i potkrovlje, koje je istovremeno i tavanski prostor. Tamo sam išla, ali taj prostor nije dovršen, koristi se kao ostava. Kuća inače ima prizemlje i potkrovlje. Prizemlje je sređeno, a meni je Uroš rekao da su njegovi roditelji tu kuću izgradili 2021. godine. Jednom prilikom kad sam spavala kod Uroša, videla sam da ispod jastuka drži pištolj" dodala je, a nakon što joj je okazaa fotografija pištolja rekla je da pištolj jeste izgledao kao na slici, ali da misli da je bio sivi i da mu je drška bila crna.

Objasnila je da je Blažića pitala odakle mu pištolj i da je rekla da želi da ga skloni, a da je on odgovorio da je pištolj njegov i da ima dozvolu za njega. Drugo oružje, kako je rekla, nije vidjela u kući, a Blažić joj je pričao da njegov otac i djed u kući imaju puške, jer su lovci.

"Inače nije sa mnom razgovarao o oružju. Posle izvesnog vremena, kada sam videla da je Uroš počeo da me laže, ja sam odlučila da raskinem s njim. Jednom prilikom kad sam bila kod njegove kuće, pokupila sam nešto svojih stvari i rekla mu da me odveze kući. Dok me je vozio, mi smo se posvađali, jer je on shvatio da ja više ne želim da budem s njim. U jednom trenutku me je izbavio iz vozila nasred puta, u Malom Orašju i jedva je pristao da me odveze kući. Tada je rekao da izađem iz auta da me ne bi udario, bio je veoma ljut. To je bio prvi put da sam videla da je tako ljut, a tokom veze smo se uglavnom lepo slagali, nismo se svađali, već je meni najviše smetalo što nigde nismo izlazili" ispričala je.

Dodala je da je Blažić "stalno imao neke izgovore" - ili je bio umoran, ili mu nije odgovaralo društvo. Tokom njihovih razgovora nikada se nije žalio, već se hvalio da je uspješan i da dobro zarađuje. Kako je ispričala, volio je da se bavi poljoprivredom, a često je pričao da to što on zaradi od poljoprivrede, rijetko ko može da zaradi na drugi način.

"Problemi u vezi su bili jer sam ja počela da idem u školu, krenula sam u četvrti razred srednje škole. Uroš je uvek želeo da bude po njegovom i nikada nije imao razumevanja za moje potrebe. Jednom prilikom me je čak ubeđivao da napustim redovno školovanje i dođem da živim kod njega, ali ja to nisam htela da prihvatim. On je meni pričao da je i njegov brat oženio svoju suprugu dok je bila mlada i da su se lepo slagali" rekla je Đorđević.

Dok su bili u vezi, Blažić je počeo da ide u teretanu. Istakla je da on ne pije i ne puši i da je protivnik toga, ali da je vidjela crnu plastičnu kuitiju sa suplementima u kojoj se nalazio neki prah. Nije pitala šta je u pitanju, niti je ga je vidjela da koristi suplemente i steroide, a u kući nije vidjela staklene bočice ili injekcije.

"Nakon što smo raskinuli, više me nije kontaktirao. Pozvao me je samo za Novu godinu i Božić da mi čestita i ja sam mu tada rekla da me više ne zove. Rekao mi je da mogu da dođem po stvari, ali sam rekla da mi nisu potrebne, jer sam se plašila da bi on mogao da bude agresivniji nego one večeri kada smo raskinuli" dodala je.

Ona je istakla da se Blažić nikada nije žalio na to da ima problema sa mještanima Dubone i da je uvijek sebe veličao i nije imao potrebu da se druži sa mještanima "jer je smatrao da je posebniji od njih zato što je srednju školu završio u Beogradu" i tamo je imao prijatelje.

Takođe je istakla da se, u periodu pred raskid veze, dešavalo da ne želi da ima seksualne odnose sa Blažićem, ali da "bi on insistirao" i da je "morala da pristane jer ga se plašila", prenosi "Telegraf".

