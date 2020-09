Bliskije veze Crne Gore i Rusije uticale bi na odnose sa Vašingtonom

VAŠINGTON - Bivši zvaničnik Pentagona, direktor Centra ''Pen Bajden'' Majkl Karpenter ocijenio je danas da je moguće da u Crnoj Gori dođe do promjene vlasti. On je dodao da bi zalaganje za bliskije vezama s Rusijom uticalo na odnose Podgorice i Vašingtona.

"Moj prvi komentar je da su izbori, po svemu sudeći, bili profesionalno organizovani. Sudeći na osnovu rezultata, možda će doći do promene vlasti, što je zdrava stvar u demokratiji. Ukupno, izborni proces bi trebalo pozdraviti kao korak napred", rekao je Karpenter za Glas Amerike.

"Niko ne bi trebalo da misli da je zapadna orijentacije neke zemlje zauvek zagarantovana, samo zato što je postala članica NATO-a. Ako uzmete primer Mađarske ili Turske, s druge strane, videćete da postoje određene sumnje u pogledu Alijanse i principa koje ona zastupa. U Mađarskoj, to je značilo približavanje Viktora Orbana Vladimiru Putinu. Moguće je videti i nešto slično u Crnoj Gori", kaže Karpenter.

On je naveo da bi pod ruskim uticajem ''moglo doći do nestabilnosti'', iako se nada da se to neće desiti.

"Međutim, činjenica je da su Rusija i drugi akteri u regionu pokušavali da podstaknu nestabilnost u Crnoj Gori. Možda će da pokušaju da iskoriste situaciju da bi dostigli te ciljeve. I zato što postoji taj rascep u društvu, možda će pokušati da to zloupotrebe i da ga prodube", kaže Karpenter.

(B92)