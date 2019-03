Blizu 1.500 naučnika i profesora potpisalo peticiju protiv doktorata Bandiću

ZAGREB - Gotovo 1.500 naučnika, profesora, alumna te pripadnika i pripadnica Sveučilišta u Zagrebu potpisalo je peticiju protiv dodjeljivanja počasnog doktorata gradonačelniku ovog grada Milanu Bandiću, a prema samostalnom prijedlogu dekana Muzičke akademije Dalibora Cikojevića.

Brojni sporni potezi Sveučilišta, kojem je na čelu Damir Boras, izazvali su tek pokoji komentar u javnosti. Ipak, prijedlog počasnog doktorata Milanu Bandiću nezadovoljstvo je prelio na ulicu.

"Ljudi se trebaju upitati koje to kriterije zagrebačko sveučilište danas predstavlja i tko su ljudi koji predstavljaju to sveučilište. Bandić je tu sporedna meta. Bez autonomnog sveučilišta i slobodnog, koji nije premrežen političkim interesima, ovom društvu ne može bit bolje", ocjenjuje naučnik Antonio Šiber.

Rektor zagrebačkog Sveučilišta Damir Boras poručuje kako je sve prema propisanoj proceduri i kako su dobili "argumentovani prijedlog za dodjelom počasnog doktorata Milanu Bandići", te da ga moraju "isprocesuirati".

"Sveučilište radi prema statutu i zakonu i svaki student i nastavnik je potpisao da će se držat statuta i sve izvan toga je političko djelovanje", tvrdi Boras.

"Rektor Boras bi ovom izjavom htio izjaviti da je to na ulicama Zagreba politika, a da je to što senat daje počasne doktorate Draganu Čoviću i Milanu Bandiću - da to nije politika", reaguje Šiber.

Ministar obrazovanja Hrvatske Blaženka Divjak protivi se da Milan Bandić postane počasni doktorant.

"Ne, nisam razgovarala s premijerom niti mislim da je to posao politike jer to je isključivo akademska odluka, na akademskim tijelima koja mora imati odgovornost jer, nemojmo zaboraviti, da poruka koja se šalje na taj način je snažna", zaključuje Divjak.

Inicijativa "STOP Nasilju nad Sveučilištem!" s porukom "#sramimse" pozvala je profesore, studente i građane da kažu "dosta" potezima zagrebačkog Sveučilišta.

"Ja ne znam kako će to utjecati, moramo vidjeti mišljenja. Senat donosi odluke većinom odluka - i to je vrhunac demokracije, naravno ne može svatko biti član Senata", podsjeća Boras.

U Zagrebu se danas održava protest protiv počasnog doktorata Milanu Bandiću.

Ne može svako biti član Senata kada postoji autonomija Sveučilišta i zato protestanti šalju poruku da se od pomno odabranih istih tih članova očekuje odgovornost i kriteriji kada budu odlučivali o Milanu Bandiću.

(N1)