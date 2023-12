Blokiran centar Beograda: Učesnici protesta razvalili vrata Skupštine grada (VIDEO)

​BEOGRAD - Protest opozicije okupljene oko koalicije "Srbija protiv nasilja", održava se danas od 18 časova ispred zgrade Republičke izborne komisije (RIK). Opozicija pokušava da uđe u zgradu Skupštinu grada Beograda. Unutra je policija u opremi za razbijanje demonstracija, a vrata skupštine su razvaljena.

Kako javljaju mediji u Srbiji, policija je u nekoliko navrata upotrijebila suzavac.

Već sedmo veče zaredom saobraćaj u Ulici kralja Milana je zaustavljen, a učesnici protesta najavili su juče i novo blokiranje ključnih tačaka u Beogradu, od ponedjeljka.

Takođe, oni sada traže ne samo ponavljanje beogradskih izbora, već izbora na svim nivoima, prenosi "b92".

Poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović pozvao je večeras pripadnike policije da se sklone sa ulaza u gradsku skupštinu i omoguće odbornicima da se obrate okupljenim građanima, kako bi se situacija smirila.

"Niko ne želi nasilje, mi se borimo protiv nasilja. Ovi ljudi sprovode nasilje a ne građani nad kojima se sprovodi sila“, rekao je on novinarima ispred Gradske skupštine.

On je rekao da su građani bijesni ali da svi treba da se potrude da ne dođe do krvoprolića.

"Mi institucije branimo, a ovi ljudi su nasilnici", rekao je Lazović pokazujući na gradski parlament.

Komentarišući najave da bi predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, uskoro mogao da se ponovo obrati, Lazović je rekao da to više nikoga ne zanima.

"On je lažov, manipulant, lopov i kradljivac. Nikoga više to ne zanima. Čoveče, izgubio si izbore u Beogradu, skloni se", rekao je Lazović.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon što su građani i opozicija krenuli prema Skupštini.

On je rekao da nikakva revolucija nije u toku te da se večeras na skupu okupilo 2490 ljudi.

"U ovom trenutku je oko 1195 ljudi. Istovremeno vam želim reći da su neki pokazali svoje lice. Danima smo na to ukazivali i danima smo govorili da se za to spremaju. Danima smo upozoravali inostrani faktor, šta je to što se događa i mnogi su se pravili naivni i nisu hteli da čuju šta je to što se događa. Hvala onim stranim službama koje su nam davala te podatke", rekao je Vučić.

Foto: Tanjug / AP

