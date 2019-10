Boki 13 i Janeva ostaju u pritvoru

Krivični sud u Skoplju odbacio je zahtjeve dvoje optuženih u aferi "Reket" Bojana Jovanovskog i Katice Janeve da budu pušteni uz pritvora.

Kako se navodi u saopštenju, zahtjevi Jovanovskog, koji je poznat pod estradnim imenom Boki 13, i razriješene specijane tužiteljke Janeve za ukidanje zatvorskog pritivora se "odbijaju kao neosnovani".

Janeva je, preko branilaca, podnijela zahtjev da bude puštena iz pritvora sa prihvatanjem materijane garancije da se brani sa slobode, ili određivanjem blažih mjera opreza, dok je Jovanovski zatražio da mu zatvorski pritvor bude zamijenjen blažim mjerama.

Prvooptuženi Jovanovski i drugooptužena Janeva na rješenje Krivičnog savjeta Odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju suda "Skoplje 1" mogu da se žale u roku od tri dana Apelacionom sudu u Skoplju.

Bojan Jovanovski - Boki 13 nalazi se u pritvoru istražnog zatvora u Skoplju od 15. jula, a Janeva od 21. avgusta, dok je trećeoptuženog Zorana Milevskog, poznatog po nadimku Zoki Kičevac, skopski krivični sud 24. septembra pustio u kućni pritvor.

Optužnica to troje tereti da su, od novembra prošle godine do aprila ove godine, izvukli 1,55 miliona evra od jednog od najbogatijih Makedonaca Jordana Kamčeva, u zamjenu za to da mu se "olakša pozicija" u predmetu Specijalnog tužilaštva "Imperija", koji je tada vodila Janeva.