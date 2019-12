"Boli što moj narod jedini u Evropi mora da se bori da ide u crkvu"

BEOGRAD - Žao mi je što se danas ovo dešava u Podgorici i boli me što je moj narod jedini narod u Evropi koji mora da se bori i za svoje pravo da ide u bogomolju, da ide u crkvu u koju je išao vekovima, kazao je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin pred poslanicama u parlamentu Srbije.

"Stidim se ovog vremena i ovog regiona. Što svi ćute na to da srpski narod mora da moli ili da se bori i da se otima za mesta gde je sahranjivao svoje očeve i gde čuva svetinje koje su ga sačuvale i učinile baš onakvim kakav jeste. Ne znam zašto ćuti cela Evropa", rekao je Vulin obraćajući se poslanicima.

Naveo je da ne zna zašto Evropa, koja je tako osjetljiva na svaku povredu vjerskog prava, sada ćuti kada vidi da se Srbima oduzimaju njihova vjekovna prava.

"Boli što EU, OEBS, sve te velike i moćne organizacije koje su nastale na suštini, na poštovanju ljudskih, pa i verskih prava, jer religija jeste ljudsko pravo, zašto sada tako uporno ćute i prave se da ne vide da srpski narod, jedini narod u Evropi mora da dokazuje da postoji i mora da pokazuje i dokazuje i da se izbori za svoje pravo da ima mesto gde će se moliti svom Bogu", kazao je Vulin i dodao da su Srbi jedini narod u Evropi koji je u opasnosti da ostane bez sjećanja, bez temelja svog postojanja.

Ministar je rekao i da "mi da ćutimo o tome ne možemo".

"I ja da doživljavam na isti način državu koja to radi mom narodu kao što sam do sada doživljavao ne mogu. Ne mogu da prihvatim da se to dešava i da se ništa ne menja. Stvari se menjaju. Kako se odnostite prema Srbima sa kojima živite tako se odnosite prema Srbiji kraj koje živite", poručio je.