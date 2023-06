Borel: EU ima tri zahtjeva

KIŠINJEV - Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borel objavio je večeras nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom samoproglašenog Kosova Vjosom Osmani da EU ima tri zahtjeva - novi lokalni izbori, osiguranje učešća za kosovske Srbe i početak rada na formiranju Zajednice srpskih opštine, uz dijalog posredstvom Unije.

Borel je na "Tviteru" naveo da su to tri jasna zahtjeva EU.

"Ukoliko se to ne desi, to će imati ozbiljne posljedice po naše odnose", dodaje se u Borelovoj poruci na "Tviteru".

Borel se sa Vučićem i Osmanijevom sastao u Moldaviji.

Sat down with @predsednikrs and discussed with @VjosaOsmaniPRKS the dangerous situation in north of Kosovo. With @EmmanuelMacron & @Bundeskanzler we met together and bilaterally with President Vucic and President Osmani. pic.twitter.com/2VRvS8B8jm