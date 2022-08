Borel: Postignut dogovor između Beograda i Prištine

BRISEL - Žozep Borel, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost, objavio je na Twitteru da je postignut dogovor između Beograda i Prištine.

"U okviru dijaloga uz podršku EU, Srbija je pristala da ukine dokumente za ulazak/izlaz za one koji imaju kosovska lična dokumenta, a Kosovo se složilo da ih ne uvodi za one koji imaju srpske lične karte", objavio je Borel, navodeći da je postignut dogovor.

"Kosovski Srbi, kao i svi ostali građani, moći će slobodno da putuju između Kosova i Srbije koristeći svoje lične karte. EU je upravo dobila garancije od premijera Kurtija u tom cilju", naveo je.

"Ovo je evropsko rešenje. Čestitamo obojici lidera na ovoj odluci i njihovom rukovodstvu", stoji u objavi.

We have a deal. Under the EU-facilitated Dialogue, Serbia agreed to abolish entry/exit documents for Kosovo ID holders and Kosovo agreed to not introduce them for Serbian ID holders. (1/2)