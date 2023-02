Borel: Vučić i Kurti se složili, uskoro objavljujemo tekst prijedloga

BRISEL - Evropski komesar za spoljnu politiku Žozep Borel saopštio je danas da su se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti složili na trilateralnom sastanku u Briselu da dalji razgovori o tekstu prijedloga EU za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine nisu potrebni i da će tekst uskoro biti objavljen na sajtu EU.

Borel je nakon sastanka na kome je pored njih učestvovao i specijalni izaslanik EU za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, rekao da su razgovori bili intenzivni i da su i Vučić i Kurti pokazali odgovornost.

On je naveo da su na stvaranju dokumenta učestvovali najviši predstavnici svih 27 zemalja članica Evropske unije, kao i članovi Evropskog saveta.

''Ovaj plan prvi put smo predstavili prošlog septembra, od kada vodimo intezivne diplomatske pregovore. Specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak putovao je u tom periodu deset puta do Prištine i osam puta do Beograda, a ovo je prvi put da su lideri Srbije i Kosova uživo razgovarali o prijedlogu'', rekao je Borel.

On je ocijenio da su i Vučić i Kurti pokazali odgovornost i da su se saglasali da primjene plan EU o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

''Sada kada su se oko toga složili, tekst plana biće dostupan javnosti vrlo uskoro. Ovaj plan je iznad svega važan za ljude koji žive u Srbiji i na Kosovu, za njihove građane. Prema planu, građani će moći da se slobodno kreću, koriste svoje pasoše i isprave, kao i saobraćajne tablice'', rekao je Borel.

I welcomed President @predsednikrs and Prime Minister @albinkurti in Brussels for a high level meeting of the Belgrade - Pristina Dialogue. On the agenda: the EU proposal on normalisation of relations. I hope for a constructive approach by the two parties. pic.twitter.com/yFKMvjgbVZ