Borelj: Odmah prekinuti nasilne incidente na sjeveru Kosova

BRISEL - Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj poručio je da odmah moraju da se prekinu nasilni incidenti na sjeveru Kosova i da sva otvorena pitanja moraju da se rješavaju dijalogom.

On je na "Tviteru" naveo da je u kontaktu sa Beogradom i Prištinom povodom posljednjih dešavanja na sjeveru Kosova.

"Nasilni incidenti na sjeveru Kosova moraju odmah da se prekinu. Jednostrane i nekoordinisane akcije koje ugrožavaju stabilnost su neprihvatljive. Sva otvorena pitanja moraju da se rješavaju kroz dijalog uz posredovanje EU. U kontaktu smo sa Beogradom i Prištinom", napisao je Borelj na "Tviteru".

Policija samoproglašenog Kosova, praćena jedinicama ROSU, upala je danas u sjevernu Kosovsku Mitrovicu.

Beogradski mediji javili su da je Srećko Sofronijević iz Zvečana ranjen nakon što su pripadnici policije samoproglašenog Kosova otvorili vatru na narod koji se okupio da odbrani svoj grad.

