Boris Tadić odustaje od politike, dobio posao u Kini

BEOGRAD, PEKING - Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije u dva mandata, sada lider opozicione SDS, postaće profesor u Kini, objavio je on na svom Twitter (X) profilu.

"Sa velikim zadovoljstvom sam prihvatio poziv da budem profesor na katedri za pojas i put na Pekinškom normalnom univerzitetu u Kini. Čast mi je i privilegija da svoje znanje i iskustvo na ovom studijskom programu podelim sa budućim diplomatama iz zemalja širom sveta", navodi se Tadićevoj objavi na engleskom jeziku.

It is with great pleasure that I accepted the invitation to be a professor at the Department of Belt and Road at Beijing Normal University in China. I am honored and privileged to share my knowledge and experience on this study program with future diplomats coming from countries… pic.twitter.com/9RRQ8TMxW1