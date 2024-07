Božina Komatina obroke i kafu ne sprema na struju, plin niti na drva (VIDEO)

Zabjeličanin Božina Komatina ne mora da brine za poskupljenje struje i drva, jer on za spremanje obroka koristi sunčevu toplotu.

Pomoću "šporeta" koji je sam napravio, a koji koristi sunčevu toplotu, u dvorištu sprema hranu, štedeći time novac, ali i štiteći životnu sredinu.

"Inače volim sve vrste ekoloških stvari. Pretraživao sam na internetu ovo solarno kuvanje i mnogo mi se svidjelo", priča Komatina, koji je mašinski inžinjer, za Glas Zabjela.

"Vi, recimo, na jednom kvadratnom metru dobijete snagu sunca od 1 kilovara, to je u prevodu jedna i po konjska snaga, i to ljudi ni ne primjećuju. Jednostavno ugrije sunce, ali ljudi nisu svjesni kolika je tu snaga i kako se ona iskorištava veoma dobro putem ovoga solarnog kuvanja", navodi on.

To ga je, kaže, ponukalo da prije desetak godina napravi prvi svoj "solar cooker".

Jedina mana njegovog uređaja je to što ne može da radi ako nije sunčan dan.

Na sreću, kaže, Crna Gora ima dosta sunčanih dana, koje može da iskoristi.

Ističe da "solar cooker" možemo sami napraviti, ali i da može da se kupi po cijeni od 100 do 700-800 evra.

