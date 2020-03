Božinović: Državljani BiH i Srbije ne moraju u samoizolaciju u Hrvatskoj

ZAGREB - Hrvatski ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović izjavio je juče da režim prelaska granice prema BiH i Srbiji ostaje isti te da osobe iz tih zemalja neće trebati ići u samoizolaciju.

"Sukladno zahtjevu HZJZ-a, sinoć su se na graničnim prijelazima, ne samo sa BiH, već i Srbijom i još nekima, radile provjere posebne opreme i ljudskog potencijala. Što se tiče režima ništa ne mijenja. Režim prema BiH i Srbiji ostaje kao što je bio", kazao je Božinović na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera Civilne zaštite RH.

I derektor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak potvrdio je da osobe iz tih zemalja neće trebati ići u samoizolaciju, javila je Hina.

Dogovor oko prelaska granica pokazao rezultate

Božinović je kazao da se, nakon što je razgovarao s ministrima unutrašnjih poslova Srbije, BiH, Mađarske i Slovenije, uspostavio režim prelaska granica koji je pokazao rezultate.

"Do 7 ujutro izvršili smo prihvat četiri konvoja sa 195 teretnih vozila, s dva autobusa. Do sedam ujutro je iz Hrvatske na graničnom prijelazu Bajakovo izašlo 41 teretno vozilo, a isto tako 41 vozilo je izašlo u BiH na graničnom prijelazu Stara Gradiška", kazao je on.

Naveo je da je u tranzitu u Hrvatskoj pod policijskom pratnjom 68 teretnih vozila i dva autobusa koji se kreću u smjeru Bajakova i 45 teretnih koji se kreću u smjeru Stare Gradiške.

Konvoj teretnih vozila koji je zbog epidemije virusa korona bio zadržan na talijansko-slovenskoj odnosno slovensko-hrvatskoj granici krenuo je sinoć.