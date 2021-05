Božinović: Od juna izdavaćemo zelene kovid potvrde

ZAGREB - Od 1. 6. ćemo biti u stanju izdavati digitalne zelene kovid potvrde, što je važno za našu turističku sezonu, ali i ukupnu borbu protiv epidemije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović na sjednici Nacionalog štaba ove zemlje.

"To nisu putovnice, nemojmo to drugačije zvati, to su digitalne zelene potvrde koje se odnose na olakšavanje putovanja. Biće interoperabilne, omogućiće međusobno priznavanje potvrda o cijepljenju, preboljenju i testiranju", rekao je Božinović

Većinom glasova EU poslanici dali su podršku tom prijedlogu. Tek se mora usvojiti konačni prijedlog, što bi trebalo biti u prvoj polovini juna, piše Index.hr.

"Hrvatska je u naprednoj fazi izvedbe nacionalnog tehničkog rješenja i spremni smo za testiranje na za to raspoloživoj platformi EU. Potvrde će se izdavati na temelju baza preboljelih u zadnjih 180 dana, koje su testirane u zadnjih 48 sati i koje su cijepljenje. Hrvatska to od početka podržava jer je to značajno za nas u svim aspektima", reako je Božinović.

Dodao je da će se potvrde izdavati u digitalnom pdf formatu, a zahtjevi će se moći podnositi i preko e-građana. Potvrde u fizičkom obliku izdavaće se u 150 ispostava HZZO-a. Verifikacija potvrda provodit će se očitovanjem QR kodova, te je na granične prelaze već raspoređeno 250 čitača kodova.

"Na entercroatia.mup.hr omogućićemo najave dolaska stranih državljana što će kratiti vrijeme na granicama. Putnici prije dolaska mogu svoje potvrde učitati u pdf formatu na toj stranici s ciljem što brže verifikacije. Cilj je osigurati jednostavnost u primjeni ovih potvrda", rekao je ministar, prenosi Index.hr.