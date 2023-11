Božinović tvrdi da ne zna toksikološki nalaz ministra koji je izazvao nesreću

Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je danas da istraga u slučaju saobraćajne nesreće koju je izazvao dosadašnji hrvatski ministar odbrane Mario Banožić ide svojim tokom i da policija i tužilaštvo imaju sve informacije.

Božinović tvrdi da ne zna da li je kod Banožića utvrđena prisutnost alkohola u krvi, prenio je Index.

"Teško da ja mogu imati komentar na nešto što je posao policije i državnog tužilaštva. Juče je bio uviđaj... utvrđena je dinamika onoga što se događalo u ovoj fazi i policija je podnijela krivičnu prijavu", naveo je Božinović na Interliberu.

Na pitanje novinara kada će biti poznat toksikološki nalaz, Božinović je odgovorio da će to biti sastavni dio spisa i da će to prvi znati državno tužilaštvo i policija.

"Postoje situacije u kojima, ako hoćete i zbog aktera koji su u to umiješani, uviđaj preuzima županijsko državno tužilaštvo, a to je bio slučaj i juče, s obzirom na to da se radi o ministru u vladi. Prema tome, oni su vlasnici informacija", rekao je Božinović.

Smijenjeni ministar odbrane Mario Banožić izazvao je u subotu ujutru saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo 40-godišnji Goran Šarić iz Privlake.

Banožić je prvo primljen u vinkovačku bolnicu, a potom je prebačen u KBC Osijek.

Na intenzivnoj je njezi i ima povrede mozga, grudi i ekstremiteta, ali nije životno ugrožen.

