Božović: Nije lako biti prognanik iz svoje zemlje

PODGORICA - Vladimir Božović, ambasador Srbije koji je iz Crne Gore protjeran samo par dana prije smjene vlasti u toj državi, kaže da i dalje obavlja tu funkciju iz Beograda i nastaviće da radi sve dok to od njega bude tražila država Srbija.

Od nove crnogorske vlade, kaže, očekuje da odluka o protjerivanju bude povučena.

Božović je proteran iz Crne Gore zato što je Podgoričku skupštinu iz 1918. godine nazvao - slobodnim izrazom narodne volje za ujedinjenje sa bratskom Srbijom". Tri mjeseca nakon što je proglašen personom non grata, Božović je u izjavi za Srpski radio iz Čikaga rekao da "nije lako biti prognanik".

"Nije lako biti prognanik iz svoje zemlje, u kojoj sam rođen, na pravdi Boga, zbog istine koju sam svjedočio o hristolikoj bici na Mojkovcu. Smatrao sam da me te žrtve Mojkovačke bitke i ljudi koji su utkali sebe u slobodu i Crne Gore i Srbije obavezuju na to", rekao je Božović i dodaje da bi do ponovo uradio.

Istakao je da su se oni koji su posegnuli za nedemokratskim, neljudskim i nediplomatskim činom kasnije, kako kaže, služili i gomilom laži da je navodno bio više puta upozoravan.

Božović kaže da je to laž i da ti koji to tvrde nemaju nikakav dokaz za to.

Ponosan je, naveo je, što su predsjednik i Skupština Srbije, crkva, Srbi u Crnoj Gori i relevantne stranke u Crnoj Gori stale iza njega i osudili taj, kako kaže, "bezumni, sramni čin protjerivanja koji se graniči sa ludošću i logikom suprotnom Bečkoj konvenciji“.

"Nadam se da će povući odluku o protjerivanju. Mi smo u redovnom stanju, ja obavljam poslove ambasadora u Crnoj Gori, stalno sam u kontaktu sa zaposlenima u ambasadi, svakodnevno rješavam sva pitanja i probleme", kaže Božović.

Na žalost, ističe, onih koji su mislili da će ga Srbija opozvati i prihvatiti poniženje i gaženje po njenoj istoriji i kulturi, do toga nije došlo.

"Ja sam tu što kažu, svemu naredan što dolazi i što mi Gospod daje kao iskušenje, onako kako su me moji roditelji vaspitali i naučili - u duhu pravoslavlja, svetosavlja, u duhu njegoševske, viteške Crne Gore koja je dijelila sudbinu sa bratskom Srbijom kroz istoriju", naveo je Božović.

Ostavljamo, navodi, državi Crnoj Gori da ona sama riješi ovu situaciju.

"Imam mandat još nešto manje od tri godine i obavljaću tu funkciju sve dok država Srbija bude to od mene tražila", naveo je Božović, prenio je podgorički portal Borba.