Braća Jojke ostaju u pritvoru

NIŠ - Krivično vijeće Višeg suda u Nišu odbilo je žalbu na određivanje pritvora braći K.M. i K.M. iz Moravca osumnjičenih za učešće u teškom ubistvu Gorana Đokića, njegove supruge Gordane i dvadesetpetogodišnje kćerke Lidije.

"Žalba je odbijena iz istih onih razloga iz kojih je pritvor i određen. Veće smatra da je sud pravilno odlučio kad je našao da postoje osnovi za određivanje pritvora", saopštio je branilac braće Jojki, advokat Mladen Magdalinić.

Komentarišući ovakvu odluku Krivičnog vijeća, advokat kaže da pretpostavlja da u ovoj fazi ono ne vrši analizu tih dokaza, već je uobičajena praksa da prihvata zahtjev Višeg javnog tužilaštva.

"Kada tužilaštvo traži da se pritvor odredi, pogotovo kada su u pitanju ovako teška krivična dela, sud najčešće to prihvata i odbija žalbu. Nadam se da će do isteka meseca dana, koliki je maksimum po donetom rešenju, sud malo više pozabaviti dokazima pre nego što donese odluku o eventualnom produženju ove mere. Jer, ti dokazi i kada se pročitaju, to je samo odbrana prvookrivljenog Gorana Džonića, to je jedino što ih tereti. Za petnaestak dana ističe pritvor po donetom rešenju, ukoliko se donese rešenje o produženju ja ću se i na njega žaliti. Očekujem i više od toga, odnosno da se protiv mojih klijenata obustavi istraga. U tom smislu, predložio sam i nove dokaze, zatražio sam da Putevi Srbije daju snimke sa naplatnih stanica na autoputu za veče ubistva, jer je jedan od njih bio na autoputu u to vreme", objašnjava Magalinić.

Da podsjetimo, pritvor je braći određen jer postoje okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmjeriti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela ili ako osobne okolnoti ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svjedoke, saučesnike ili prikrivača. Takođe, razlog za određivanje pritvora je i što je za krivično djelo za koje se terete propisana kazna zatvora preko deset godina te to što je način izvršenja i posljedica djela dovela do uznemirenja javnosti.

Žalbu na rješenje o određivanje pritvora Goranovim sinovima podnio je njihov branilac Filip Domazet ali sud još nije donio odluku.

Porodica Džonić ubijena je u noći između 26. i 27. septembra a za njihovo ubistvo sumnjiči se Goran Džonić, brat od tetke žrtve, njegovi sinovi Stefan i Milan te njihove komšije K.M. i K.M. U dosadašnjem toku istrage saslušano je 16 svjedoka koji su srušili Džonićevu odbranu, a slijede balistička i biološka vještačenja. Kako saznajemo, biće saslušani i novi svjedoci. U sklopu istrage ponovo je saslušan i Goran Džonić čiji je iskaz bio pun kontradiktornosti, prenosi Telegraf.