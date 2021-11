Branislav Lečić: Danijela je montirala snimak razgovora

Glumac Branislav Lečić gostovao je u Jutarnjem programu na Prvoj televiziji i tom prilikom je negirao da je silovao Danijelu Štajnfeld, niti da je to mogao da uradi, jer se tog dana nije ni vidio sa njom.

"Prva stvar je bila da me interesuje samo istina. Ja sam čovek koji poštuje institucije ove države. Optužen sam, ako je tačno, treba da budem u zatvoru. Ako se dokaže da to nije bilo, svi treba d se uskladimo sa tom istinom. Čekanje je za mene bilo jako teško. Nisam želeo da pravda uđe u medije. Pisali su bez ikakvih dokaza, to je bio predistražni postupak - rekao je Lečić.

Dodaje da je ona rekla da se to desilo 7. maja 2012. godine.

"Dokazano je da sam ja tada igrao predstavu. U 20 časova sam bio na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Policija je proverila sve. Posle te predstave sam otišao sa tadašnjom suprugom Ninom Radulović na njen nastup", kazao je Lečić.

Kako tvrdi, snimak razgovora na koji se poziva glunica je montiran.

"Snimak je čista manipulacija. I tužilac je rekao da je snimak montiran, sadrži neprimereno obraćanje, ali ništa što ukazuje na to da je došlo do seksualnog zlostavljanja. Iz razgovora koji je trajao 120 minuta, isečen je samo deo. To što sam joj rekao nema veze sa kontekstom. Ona je taj razgovor snimila. U tom razgovoru se pominje da smo se videli u stanu pre toga. Kako je moguće da taj razgovor bude realan. Sastali smo se da bismo razgovarali o radnji filma koji je ona htela da pravi, jer je već radila sa žrtvama silovanja. Na nagovor producenta iz Holivuda je sebe ubacila kao žrtvu, i htela je da ima silovanja. Meni se javila da bismo sarađivali na predstavi, pa je prešla na drugu temu da pravi film o silovanju. Audio zapis je razgovor na tu temu, ali je ona ostavila samo reči koje će biti u filmu", rekao je Lečić.

Kaže da se stvari istog sekunda mijenjaju kada neko pokaže prstom na tebe.

"Naravno da me šokiralo da neki ljudi reaguju tako na optužbe, a da nemaju dokaze. To onda postaje navijačka sekcija, ko je za mene, a ko za nju. Ali istina na kraju pobeđuje. Ovo je bio pokušaj ubistva, mog imena, moje dece, moje karijere. U mom životu se nikad ništa na temu žena tako nije desilo. Ja obožavam i poštujem žene", izjavio je Lečić.

Dodaje da svim svojim bićem i srcem stoji iza žrtava silovanja.

Prokomentarisao je i navode da mu se Milena Radulović izvinila.

"Susret sa Milenom Radulović se dogodilo u pozoroštu, bio je to privatan razgovor. To ne bih komentarisao, to je nešto što se desilo između nas. Sa Danijelom se nisam čuo", istakao je Lečić.

Govorio je i o nastavku karijere.

"Ja nisam radio u pozorištu neko vreme zbog svega što se desilo, iako je JDP stalo iza mene, nisu mi ugrožavali pravo na rad, za razliku od BDP-a. Sad polako radim, moja karijera se vraća u normalu. Počinjem da snimam", rekao je Lečić.

Lečić je odgovorio i na pitanje da li će protiv Danijele Štajnfeld podnijeti tužbu.

"Moji advokati su rekli da će mi reći svoj stav povodom toga da li treba da tužim Danijelu", naveo je Lečić.