Brisel poručuje: Ako Kinezi budu gradili Pelješki most, nadzor će biti drastičan

ZAGREB - Zagrebački "Globus" piše danas da se još čeka odluka o tome da li će Kinezi graditi Pelješki most i napominje da iz Brisela stiže upozorenje da će "nadzor biti drastičan", ako Kinezi "dobiju posao".

Iako je ranije objavljeno da će Pelješki most sa pristupnim saobraćajnicama graditi kineska kompanija "China Road and Bridge Corporation", "Globus" piše da se "pred finale jednog od najvećih projekata u istoriji moderne Hrvatske, čeka odluka ko će graditi most, Kinezi koji su dali najpovoljniju ponudu ili će se procedura izbora ponoviti".

"Izbor kineskog konzorcijuma iznenadio je mnoge u Briselu, jer bi to bilo prvi put da kineski građevinski konzorcijum koristi novac Evropske unije, što bi značilo i ulazak Kineza na velika vrata, ne samo kao investitora u Evropu, nego i kao izvođača radova za projekte za koje je osigurao sredstva Brisel", navodi "Globus".

Osim kineske kompanije, ponude su dali austrijski Strabag te zajednica ponuđača koju čine italijanski Astaldi i turski IC Ictas Ansaat, pisao je ranije zagrebački Jutarnji list.

Strabag, čija je ponuda, kao i ona italijansko-turskog konzorcijuma, bila skuplja za oko 125 miliona KM, tvrdi da su Kinezi dali dampinšku cijenu po kojoj nije moguće izgraditi most.

Jedan od Strabagovih direktora Dragan Pavelić, koji vodi firmu u jugoistočnoj Evropi, tvrdi da se iza kineske ponude kriju mnoge zamke, među kojima je i ona da Kinezi u jednom trenutku odustanu od posla ako Hrvatska odbije da plati "dodatne troškove" kojih će neminovno biti.

Brisel pomno prati dešavanja

Globus navodi da se u Briselu "pomno prati sve što se događa oko priprema za izgradnju mosta".

"Postoje i oni koji su bili sumnjičavi prema takvom prodoru Kineza u Evropu, pogotovo što je za promociju poslužila Hrvatska kao novoprimljena država", navodi "Globus".

Kako navodi, pozivajući se na neimenovane diplomate, ako "Kinezi dobiju posao, nadzor će biti drastičan, a nije isključeno da bi u slučaju nekih nepravilnosti mogao biti uskraćen i dio novca".

U tekstu se podsjeća i da je ponuda kineskog konzorcijuma "China Road and Bridge Corporation", teška oko 500 000 000 uz rok izgradnje tri godine.

"Kineska državna firma ozbiljno se pripremala za pobjedu za ulazak na tržište EU", navodi Globus i dodaje da njihov savjetnički tim predvodi bivši srpski permijer iz vremena Slobodana Miloševića, Radoman Božović, njihov savjetnik za ovaj region.

S druge strane, dodaje, u hrvatskom savjetničkom timu su Stjepko Boban, nekadašnji predsjednik Uprave Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta, te Jadranka Jureško Kero, bivša savjetnica predsjednice Republike.

Odluka o izvođaču donijeta je u posljednjem trenutku, a u 120 dana predviđenih za evaluaciju ponuda događala se prava drama, navodi "Globus".

"Prije svega, čekao se barem nezvanični stav Evropske komisije o mogućnosti da posao gradnje mosta koji se sufinancira evropskim novcem dobije kineska kompanija. Iako niko nije službeno Hrvatskoj prigovarao davanje posla kineskoj kompaniji, neslužbeno je Zagrebu sugerisano da pričeka s odlukom", tvrdi "Globus".

Firme lobirale da se Kinezima onemogući gradnja

Kako dodaje, prema dostup­nim informacijama, nekoliko je velikih evropskih građevinskih firmi lobiralo u Briselu da se Kinezima onemogući ulazak na hrvatsko tržište.

Takođe, dodaje se u analizi Globusa, oduvjek je postojala prijetnja Bakira Izetbegovića i Stranke demokratske akcije da će preko Parlamenta BiH, te u Briselu izlobirati odlaganje gradnje mosta zbog nerješenog graničnog pitanja.

"U BiH je Hrvatima glavni saveznik Milorad Dodik, koji je Zagrebu poručio da ima pravo na gradnju Pelješkog mosta i da će njegovi zastupnici biti na strani HDZ-a u Domu naroda, gornjem domu Parlamenta Bosne i Hercegovine, čime bi se blokiralo donošenje odluke o protivljenju gradnji Pelješkog mosta kao zajedničkog stajališta Parlamentarne skupštine BiH, koju čine dva doma", tvrdi "Globus".

Ipak, kako navodi, uslov za podršku je što brža realizacija gradnje mosta preko Save kod Nove Gradiške.

Na kraju, zaključuje, kod premijera na stolu ostale su samo dvije opcije - "ili će se gradnja mosta dati kineskoj kompaniji ili će se takmičenje poništiti uz obrazloženje da sve ponude daleko premašuju procjenjenu vrijednost nabavke".

"Globus" zaključuje da se početak radova, po novom planu, očekuje na proljeće i da je najnovije obećanje da će most biti izgrađen 2021. godine.