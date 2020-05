Britanski list: Hrvatska policija crta migrantima krstove na glavi

LONDON - Britanski list Guardian piše da hrvatska policija navodno sprejem crta krstove po glavama tražilaca azila koji pokušavaju da pređu granicu iz BiH.

Guardian je objavio dvije fotografije migranata sa iscrtanim krstovima, navodeći da je dobio još mnogo fotografija s prizorima koji su humanitarne organizacije opisale kao "najnovije ponižavanje" migranata koji prolaze balkanskom rutom, a koje čine hrvatske vlasti.

List prenosi da su Ujedinjene nacije zatražile od hrvatske vlade da istraži najnovije navode o zlostavljanju migranata.

Croatian police accused of shaving and spray-painting heads of asylum seekers https://t.co/X2o2Vvj1zz