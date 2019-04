Brnabić: Berlin i Pariz nisu zamena za Briselski dijalog

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da sastanci u Berlinu i Parizu ne predstavljaju zamjenu za Briselski dijalog i ocijenila da je važno da postoji zainteresovanost Njemačke i Francuske za dijalog Beogada i Prištine.

"Mislim da je to dobra stvar, da može samo da doprinese da u jednom trenutku sednemo i nastavimo dijalog Beograda i Prištine i onda možda u budućnosti dođemo i do nekog kompromisa, koji će značiti dugoročnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, što će onda osloboditi sav potencijal regiona", rekla je Brnabić za TV Prva.

Brnabić je ocijenila da je Srbija poslije razgovora u Berlinu učvrstila svoju poziciju pouzdanog, iskrenog i ozbiljnog partnera.

Ona je dodala da je sastanak u Parizu 1. i 2. jula dogovoren jer nije bilo konkretnih rezultata u smislu da je postignut pomak u pregovorima.

"Ajde da pokušamo svi skupa da damo malo vremena da vidimo da li će tada biti nekih pomaka, pa da se vidimo u Parizu", rekla je Brnabić.

Ona je dodala da je tokom samita u Berlinu razgovarano i o Zajednici srpskih opština i o taksama koje je Priština uvela na robu iz Srbije, ističući da nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emanuel Markon nisu vršili pritiske.

"Nije bilo velikih pritisaka, ono što je meni bilo neverovatno je da Priština nije pristala da povuče takse i da su rekli Merkelovoj i Makronu da ih baš briga za to što oni pričaju. Meni je to neverovatno", rekla je Brnabić.

Komentarišući izjave albanskih političara da nema dogovora bez SAD, Brnabić je rekla da je Merkelova primetila izjavu Hašima Tačija da će SAD morati da se uključe u dijalog jer je Evropa "nesposobna".

Ona je dodala da se Beograd ne slaže sa tom tvrdnjom, već da smatra da je EU sposobna, da ima interesovanja, mogućnosti i snage da utiče na nastavak dijaloga i na to da se dođe do nekog rješenja, koje bi donijelo stabilizaciju.

"Meni je zanimljivo da kada je kancelarka to pitala na sastanku, da je njihova priča bila drugačija od one van sastanka i za medije", rekla je Brnabić i objasnila da albanski političari nisu na samitu "tako oštro" kritikovali EU kao nesposobnu i da ne može ništa da uradi bez SAD, već su rekli da bi uloga SAD trebalo da bude u pružanju podrške EU.

"Ponovo dolazimo do toga da imamo posla sa političarima koji jedno pričaju na jednom mestu, a nešto drugo na drugom", rekla je Brnabić.

Ona je ocijenila da je to neiskrena politika, koja se neće na kraju isplatiti.

"Mi nemamo takvu politiku, mi na svim mestima pričamo isto, sa svim ljudima isto i to je poitika koja daje rezultat", rekla je Brnabić.

Kako je navela, dok se Srbija pokazala kao iskren partner u razgovorima, s albanske strane moglo se čuti kako "menjaju priču", dodajući da je Edi Rama, koji je u početku bio za uvođenje taksi na robu iz centralne Srbije za 100 odsto i smatrao da je to legitimno pravo Prištine, za stolom sa Merkelovom i Makronom rekao suprotno.

Ona je rekla i da je veliki rezultat što Srbija u tako kompleksnim okolnostima ima konzistentan imidž sigurnog i pouzdanog parntera i dodala da će to doprineti boljoj poziciji Srbije u daljem nastavku razgovora.

"U Berlin smo otišli bez očekivanja i najbolje što je moglo da se desi je da imamo dobar i iskren dijalog, i to smo i imali - razgovor bez rukavica i posebno je što su taj razgovor organizovali nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emanuel Makron, vodeći ljudi Evrope", rekla je Brnabić.

Prema njenim riječima, poslije jučerašnjeg dana i na današnjim sastancima koji su predsjednik i ostali članovi srpske delegacije imali sve djeluje jasnije.

Pojasnila je izjavu koju je ranije dala o tome da ju je razočarao albanski premijer Edi Rama, navodeći da se to nije odnosilo na njegov nastup u Berlinu, već na njegove ranije objave na društvenim mrežama.

"Objave na Fejsbuku u vezi sa fudbalerima koji prave albansku pticu ili koji, igraju za Švajcarsku, a na kopačkama imaju napisano Kosovo... Ako ste čovek nećete podeliti to iako to možda mislite. On ima odličan odnos s Vučićem i sa mnom, da ne bi uvredili lično ljude i zemlju koju predstavljaju", rekla je Brnabić uz konstataciju da Rama nije mogao da se uzdrži od "jeftinijih političkih poena".