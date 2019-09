Brnabić: Bez kompromisa nema rešenja za Kosovo

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je kompromisno rješenje jedino moguće rješenje kosovskog pitanja, kojim bi i jedna i druga strana dobile stabilniju, srećniju budućnost, dugoročni mir i prosperitet.

Brnabićeva je za "Blic" rekla da rješenje kosovoskog problema mora da podrazumijeva upravo ono što predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uvijek naglašava, a to je da obje strane nesto izgube, ali i da nešto dobiju.

"Odnosno, da dobijemo najviše što možemo, a izgubimo najmanje što moramo", kazala je premijerka Srbije.

Ona podsjeća da je Vučić, kada je većina u Srbiji podržavala zamrznuti konflikt na KiM, imao političke hrabrosti da pokrene pitanja dogovora Srba i Albanaca.

"To je bila teška, nepopularna, ali u isto vreme jedna ispravna i odgovorna odluka. Time se pokazuje briga za generacije koje dolaze jer postoji jedna opasnost koju zamrznuti konflikt nosi sa sobom, a to je da se u nekom trenutku on odmrzne. Nažalost, mnogo vremena i mnogo prilika smo propustili da rešimo ovo pitanje. Danas se zbog toga nalazimo u mnogo težoj situaciji nego što je to bio slučaj pre 10 ili 15 godina", kaže Brnabić.

Na pitanje šta misli o najavama dijela opozicije da će bojkotovati parlamentarne izbore na proljeće, ona je rekla da je to njihovo demokratsko pravo, ali i njihov jedini izlaz iz situacije u kojoj se nalaze, a u koju su sami sebe doveli.

"Kada vam je jedina politika već duže vreme vređanje i pretnje bez jasnih, konstruktivnih kritika i bez trunke objektivnosti da kažete da je nešto ipak dobro urađeno, onda dođete do toka da nemate ni podršku ni ideju s kojom ćete izaći na redovne parlamentarne izbore", smatra Brnabić.

Govoreći o LGBT zajednici i nadama koje polažu u nju, Brnabićeva je upozorila da postoji ozbiljna zamjena teza kod onih koji je kritikuju i ponovila da ona nije LGBT predsjednica Vlade, već predsjednica Vlade koja je LGBT.

"Ono što sam pokušala da uradim jeste da svojim primerom pozitivno utičem na ljude u Srbiji koji iz raznoraznih razloga osporavaju LGBT prava. Želela sam da kroz mene vide da se LGBT zajednica ni u čemu ne razlikuje od heteroseksualne. Da volimo ovu zemlju. Da želimo da živimo u njoj, doprinesemo našem društvu", kaže premijerka.

Ona dodaje da je svjesna svih problema LGBT zajednice u Srbiji i da joj se činilo da će to što ne krije svoje opredeljenje dovesti do nekog pomaka u društvu.

"Ne mislim svakako da je to dovoljno, ali je to početak, i to značajan. Žao mi je što LGBT zajednica tako ne misli i to što sam ja uradila ne prepoznaje. Ja ću dalje raditi da status te zajednice bude u budućnosti bolji, kao i svih ostalih u Srbiji", kaže predsednica Vlade Srbije.