Brnabić: Buduća Vlada Srbije nastaviće sa podrškom Srpskoj

BOGRAD - Premijer Srbije Ana Brnabić poručila je da će buduća Vlada Srbije, koja će uskoro biti formirana, nastaviti da radi na ekonomskoj, političkoj i svakoj drugoj podršci Republici Srpskoj i srpskom narodu, poštujući teritorijalni integritet i suverenitet BiH.

"Želim vam svu sreću, računajte na dalju podršku Vlade Srbije. To se neće promeniti bez obzira na to što će se neki ljudi svakako ovde menjati. To su naše posebne, paralelne veze, to je nešto što Srbija duguje Republici Srpskoj i našem narodu sa one strane Drine i što se u budućnosti nikako neće menjati", izjavila je Brnabićeva drugog dana manifestacije "Dani Republike Srpske u Srbiji".

Brnabićeva očekuje da prva posjeta novog premijera Srbije bude upravo posjeta Banjaluci.

U drugoj od šest kolažnih TV emisija, u vidu kojih se ovogodišnja manifestacija odvija zbog virusa korona, emituje se na RTRS-u, RTS-u i još 40 lokalnih TV stanica u Srbiji, Brnabićeva je poručila da se raduje svim budućim danima koje će Srbi sa obje strane Drine obilježavati zajedno.

"Tokom mandata ove vlade trudili smo se da održimo kontinuitet koji je postavio Aleksandar Vučić još kao predsednik Vlade 2014. godine - saradnje posebnih, paralelnih veza sa Republikom Srpskom i našim narodom u Republici Srpskoj i BiH", rekla je Brnabićeva.

Ona je ukazala da je Srbija nastojala da upućuje i finansijsku pomoć i podršku u vidu novih investicija, kao i da još nešto dodatno uradi sa rukovodstvom Republike Srpske, koje je i samo mnogo učinilo za poboljšanje kvaliteta života u Republici Srpskoj.

Brnabićeva je precizirala da je od 2014. godine Srbija uputila pomoć u vrijednosti većoj od 61 milion evra za razne projekte u Republici Srpskoj.

"Meni je od projekata posebno važno 500 digitalnih učionica, nešto na čemu još radimo i što nam ostaje da završimo u bliskoj budućnosti, a onda i da nastavimo taj projekat", rekla je Brnabićeva.

Ona je ukazala da je to važan projekat jer pokazuje da Srbija i Republika Srpska prate trendove u svijetu i da po mnogo čemu mogu da budu ispred mnogih zemalja EU, a riječ je o projektu za mlade, koji su budućnost Srbije, Republike Srpske i cjelokupnog srpskog naroda.