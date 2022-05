Brnabić: Ceo svet se priprema za najtežu zimu od 1944. godine

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je pred Srbijom izuzetno važna i teška nedjelja.

"Očekuje se razgovor Aleksandra Vučića i Vladimira Putina oko cene gasa. Predsednik će učestvovati i na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, gde će, uobičajeno, imati sastanke sa zvaničnicima država i biće to važni i teški razgovori", rekla je Brnabić.

Ona je dodala da će ove sedmice u Srbiji biti održana konferencija "World minds", koja će u Beogradu okupiti najbolje svjetske naučnike i inovatore, ali i značajne političare.

"Iz bilo kog ugla da se pogleda, jako važna nedelja za Srbiju", rekla je Ana Brnabić za TV Hepi.

Govoreći o najavama da sve čeka teška jesen i zima, Brnabić je rekla da ljudi ponekad nisu ni svjesni ove krize, što je s jedne strane dobro, jer pokazuje da se država dobro bori, i da građani nisu ni osjetili krizu.

"Imali smo i mi povećanja cena, ali mi te cene držimo pod kontrolom, tako da ljudi nisu osetili da su došla neka teža vremena, niti da se spremaju još teža", rekla je Brnabić.

Sa druge strane, međutim, kaže da je to i loše, jer se ne pripremaju za zimu koja će biti teška.

Cijeli svijet se, kaže, priprema za najtežu zimu od 1944. godine, zbog cijene električne energije i pitanja da li će biti struje i griejanja, kao i zbog hrane i pitanja koliko će je biti.

"Biće hrane u Srbiji, ali biće nestašice hrane u svetu. Oni koji govore, uključujući i Aljbina Kurtija, da će Srbija iskoristiti prednost, da utičemo i na političke odluke nekih zemalja... što se tiče hrane i lekova, nikada nikoga nećemo ucenjivati", rekla je Brnabić.

Dodala je da će uvijek prednost imati zemlje partneri u inicijativi Otvoreni Balkan, Albanija i Sjeverna Makedonija, podsjećajući da i odluka Srbije o zabrani izvoza osnovnih životnih namirnica, nije uticala na te dvije zemlje.

Na pitanje kakve sve prijetnje dolaze Srbiji, da se opredeli u vezi sa sukobom u Ukrajini, premijerka je odgovorila da Srbija nije u ovoj situaciji ostala potpuno neutralna, već se politički opredijelila u skladu s međunarodnim pravom.

"Mi smatramo vrlo pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Mi se nismo svrstali jedino u odnosu na sankcije, ali politički smo jasno rekli koja je naša pozicija", rekla je Brnabić.

To se, kaže, često prenebregava i zaboravlja, ali Srbija brani svoj stav, što nije lako, jer taj stav nije baš po volji ni Rusije, zato što stoje iza teritorijalnog integriteta Ukrajine.

"Ali, tako stojimo i iza teritorijalnog integriteta Srbije. Da ne zaboravljamo da oni koji danas kažu da će svim silama braniti teritorijalni integritet Ukrajine, su na najgrublji način prekršili Rezoluciju UN 1244, i isti princip poštovanja teritorijalnog integriteta u slučaju Srbije", rekla je Brnabić.

Oni su, kaže, i 1999. godine, kada su bombardovali Srbiju, i 2008. kada su priznali tzv. Kosovo, "polomili" sve osnovne principe međunarodnog prava na grbači Srbije, i danas bi, kada se određujemo prema sankcijama Rusiji, morali da imaju malo više razumijevanja za Srbiju.

"Ili da se na isti način bore i za puno poštovanje teritorijalnog integriteta Srbije. I tada bi praktično međunarodni pravni poredak ponovo došao u pun svoj kapacitet. I to bi bila druga situacija. Ali, kada dođete do toga da velike sile biraju koju će rezoluciju UN da primene, a koju će da prekrše, dođete do poretka u kojem imamo samo vladavinu sile", rekla je Brnabić.

Ona je dodala da Rusija sada radi sve što je Zapad uradio nama i 1999. i 2008. godine, potpuno preslikava to "kao u ogledalu", koristi sve iste fraze...

Kako kaže, balans je u ovom trenutku najteži, ali je primijetila da je dobro što je Srbija uspjela da zadrži investicije, ali i da dovede nove.

Dodala je da ima novca da se završe sve započete investicije.

"Predsednik je rekao da nećemo dizati cenu struje, da pokušamo da pomognemo građanima. Kada bismo povećali cenu struje, to ne bi imao niko da plati. Država može da pobedi u ovakvim krizama, samo kada se trudimo svi zajedno", rekla je Brnabić.