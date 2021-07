Brnabić: Dijalog nikad teži, s Kurtijem nemoguće razgovarati

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić ocijenila je danas da dijalog Beograda i Prištine nikada nije bio teži nego sada i istakla da je sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem nemoguće razgovarati.

Brnabić je pojasnila da je dijalog Beograda i Prištine izuzetno težak jer sa prištinske strane pregovaraju ljudi koji se nepragmatični i ne zanimaju ih ni regionalni projekti, već samo da šalju poruke da Srbija treba da klekne i da je pitanje dana kada će Srbija priznati nezavisnost Kosova.

"Ne žele da pričaju ni o čemu drugom. To je izuzetno teška situacija, ali mi moramo da ostanemo u dijalogu", kazala je Brnabić za TV Prva.

Tokom protekle nedjelje održan je i posljednji sastanak u okviru Berlinskog procesa koji je inicirala 2014. godine njemačka kancelarka Angela Merkel, a Brnabić kaže da umjesto da taj sastanak bude kulminacija onoga što je do sada dogovoreno i učinjeno, zvaničnici Prištine su sve blokirali tako da je ovaj samit jedini bez bilo kakvog dogovora.

Podsjeća da se tokom Berlinskog procesa dosta toga dogovorilo i to projekata koji se ne tiču politike već šta paralelno može da se uradi da bi život građanima bio kvalitetniji.

"Mi smo ovu godinu mogli da slavimo kao godinu saradnje regiona", kaže Brnabić, podsjećajući da je upravo u okviru Berlinskog procesa dogovoren regionalni roming, kao i mnogi infrastrukturni projekti.

"Ima stvari koje treba proslaviti, ali imate zvaničnike Prištine koji su ponovo na samitu blokirali sve sporazume na kojima smo radili više od godinu dana", kazala je ona.

U tom smislu navodi da je međunarodna zajednica imala prilike da se u nekoliko navrata uvjeri da je sa Aljbinom Kurtijem, ali i Vjosom Osmani, nemoguće razgovarati.

Kako kaže, na samitu u Tirani, Edi Rama se uvjerio koliko je nemoguće razgovarati s Kurtijem, a Sebastijan Kurc je za to imao priliku na samitu u Beču, dok su tokom nastavka dijaloga u Briselu to mogli da uvide Žozep Borelj i Miroslav Lajčak.

"Nisam pretjerano optimista jer je Kosovo njihovo čedo i teško je da će oni okrenuti glavu, ali razumiju koliko je teško i koliko je Beograd konstruktivan", kazala je premijerka.

Navodi da je očigledno koliko je malo prostora za komunikaciju i dijalog i ocjenjuje da to nije dobro.

"Mene to plaši, ali što je više to jasnije međunarodim faktorima, to su Srbi bezbedniji", kazala je premijerka i navela da je predsjednik Aleksandar Vučić obavijestio one koji treba da znaju - NATO, KFOR, međunarodnu zajednicu, Amerikance o tri crvene linije koje Srbija neće dozvoliti da se pređu.

Na pitanje da li smatra da je zvanična Priština riješila da kosovsko pitanje riješi brzo i to bez dogovora, odnosno onako kako njima odgovara, s obzirom na napade na Dragicu Gašić koja se vratila u Ðakovicu da živi, ali i srpskog dječaka kojeg su napali zbog krsta, Brnabić kaže da ne zna šta su riješili, ali da je očigledno da su politički predstavnici u Prištini ideoloski fanatici koji ne žele da razgovaraju.

Nada se, kako kaže, zarad regionalne saradnje, da je pitanje trenutka kada će Albanci na Kosovu i Metohiji reći da se stane s takvom politikom, jer ništa nisu dobili zato što je upravo Priština ta koja sve blokira.