Brnabić: Dva kandidata za premijera Srbije, ja sam jedan od njih

BEOGRAD - Postoje dva kandidata za predsjednika vlade, a ja sam jedan od njih, izjavila je danas aktuelna premijerka Srbije Ana Brnabić.

"Znam i ko je drugi kandidat, ali nije na meni da kažem ko je", rekla je Brnabić na TV Pink.

"To je kandidat iz naše stranke, iza koga bih ja stala u svakom trenutku. To je odlična, fenomenlana osoba, kojoj bih ja u svakom trenutku pružila podršku i to sam rekla i predsedniku Vučiću", rekla je Brnabić.

Dodala je i da će, u slučaju da ona ostane na mestu premijera, svoj posao i dalje raditi predano i odgovorno.