Brnabić: Evroprajd pokazao da je Srbija ozbiljna država

BEOGRAD - Premijerka Srbije, Ana Brnabić je poručila da će svi koji su provocirali odgovarati, kao i oni što su pokušali da probiju kordon policije i dođu do učesnika drugog događaja, kako bi se sa njima obračunavali.

Premijerka Brnabić izjavila je danas da je nedavno održani Evroprajd pokazao da je Srbija ozbiljna država, koja, kako kaže, na prvom mjestu poštuje sve svoje građane, Ustav i zakone.

"Sve ono što smo našim građanima pričali, to smo i ispunili. Svi koji su provocirali će odgovarati, kao i oni što su pokušali da probiju kordon policije i dođu do učesnika drugog događaja, kako bi se sa njima obračunavali" rekla je Brnabić na TV Pink.

Ona je poručila da je ohrabrujuće što su učesnici Prajda osudili sve te provokacije.

"To je mislim nešto što se prvi put desilo i to me ohrabruje, jer iz čitave ove debate čini mi se da je izašlo da ipak pristojni ljudi mogu da se razlikuju u svojim stavovima" poručila je Brnabić.

Premijerka je rekla da svako ima pravo da šeta, ali, ističe, neke stvari su nedopustive i nisu promocija ljudskih prava i kao takve moraju da se osude i sankcionišu. Brnabić je rekla da sve više treba da pričamo o pristojnoj i normalnoj Srbiji i da je prošla subota za državu bila izuzetno zahtjevna.

Ona je kazala da su pojedini pokušali da "ućare neki politički poen" i da napadnu državu, jer je, kaže, neko išao od Ustavnog suda do Tašmajdana na koncert.

"Oni koji su bili vlast nisu mogli, ni htjeli, ni željeli da obezbijede jednaka prava za sve, ali su se, kada smo mi obezbijedili, prvi nacrtali tamo i slikali se i govorili jednaka prava za sve. Sve je u redu, ali što to vi niste uradili kada ste bili na vlasti" rekla je Brnabić,

Premijerka Srbije je demantovala da je država, prema tvrdnjama Dveri, izdvojila 40 miliona evra za Evroprajd.

"Država nije izdvojila nijedan jedini dinar, ne znam zašto su to pričali, bilo je određenih stranih sponzora, ali mislim da tu para nema" poručila je Brnabić i dodala da nema nijednu ružnu riječ za organizatore, koji su, kaže, dali sve od sebe da se nađe kopromis.

Brnabić je poručila i da se više ne može iznenaditi ničim što opozicija kaže ili uradi, te da su oni "prvi dan nakon izbora pokazali da nikakvih ključnih suštinskih razlika među njima nema".

"Njima je jedina politika 'Ua Vučić'. Mi smo na sjednici u Skupštini vidjeli da su jedino protiv politike Aleksandra Vučića, ali svima njima Vučić je vrhovni autoritet i tako treba da bude", poručila je Brnabić.

(Telegraf)