Brnabić: Gabrijel nije donio nikakav dokument za Beograd i Prištinu

BEOGRAD - Predsjednik Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da njemački ministar spoljnih polova Zigmar Gabrijel tokom posjete Beogradu nije dionio nikakav prijedlog za rješenje odnosa Beograda i Prištine, kako su pisali mediji, nego da je samo pitao kakav je plan za pravno obavezujući sporazum.

"Nema potrebe da bilo ko donosi bilo kakav dokument. Pitao je kakvi su naši planovi. Nije doneo nikakav dokument. Razgovarali smo između ostalog o dijalogu Beograda i Prištine i dugoročnoj normalizaciji odnosa", rekla je Brnabićeva novinarima, nakon obilaska dječije klinike u Tiršovoj u Beogradu.

Ona je rekla da je pitanje pravno obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine isključivo u nadležnosti srpskih vlasti.

Prema riječima Brnabićeve, bilo bi besmisleno da Gabrijel donosi bilo kakav dokument kada Beograd o tome razgovara sa Prištinom.

"To je stvar Beograda i Prištine i nema potrebe da bilo ko donosi dokument u Srbiju. To zavisi samo od Beograda, oni mogu da nas pitaju kakvi su nam planovi, ali to zavisi samo od nas", rekla je Brnabićeva.

Ona je istakla da je pogrešno prenesena izjava Gabrijela u Prištini da "Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova", dodajući da je on govorio figurativno da Srbija treba da prihvati nezavisnost Kosova.

"To je njegovo mišljenje, on je ministar spoljnih poslova zemlje koja je priznala nezavisnost Kosova, ali postoji pet zemalja članica /EU/ koje to nisu. Srbija ne mora i neće", rekla je Brnabićeva.

Ona je ponovila da je za Srbiju neprihvatljiva nezavisnost Kosova i Metohije i da je Beograd posvećen dijalogu, prenijeli su beogradski mediji.

Prema njenim riječima, Beograd je u potpunosti sproveo sve što je dogovoreno Briselskim sporazumom, te da je ostao samo energetski sporazum, ali da se i na tome radi.

"Priština nije uradila nijedan korak, te kao predsednica vlade pitam zemlje EU i one koji su priznali Kosovo-šta je sa Briselskim sporazumom i zašto i dalje razgovaramo o odgovornosti Beograda koji je pokazao da je najodgovorniji u regionu", rekla je Brnabićeva.

Gabrijel je u Prištini, kako je juče prenio Rojters, rekao da bi "Srbija trebalo da prihvati nezavisnost Kosova kako bi ušla u EU".