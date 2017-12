Brnabić: Haški tribunal nije doprineo pomirenju

BEOGRAD-Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je u intervjuu za švajcarski list "Blik", kako prenosi današnji "Blic", da smatra da Haški tribunal nije doprinio pomirenju, niti da je bio uravnotežen i objektivan.

"Hag nije doprineo pomirenju. Da je Tribunal bio objektivan i osudio glavne krivce na svim stranama, to bi itekako koristilo pomirenju. Ali se to nije desilo. Mislim da nije bio uravnotežen, ni objektivan. Ne bih rekla nepošten. Ni izrečene presude ne dovodim u pitanje, ali kritikujem činjenicu da neke presude nisu donete. Više od dve trećine osuđenih su Srbi: to ne odražava stvarnu sliku onoga šta se događalo u godinama rata", rekla je premijerka Srbije.

Ona kaže da Srbija naporno rade na odnosima sa susedima, a da su odnosi Srbije sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom i dalje veoma složeni, navodeći da je prva posjeta predsjednika Aleksandra Vučića bila Sarajevu i da se na taj način mirimo.

"Sada će haška dokumentacija biti predata pravosudnim organima svake pojedinačne zemlje. Nadam se da će pravda u nekim slučajevima ipak biti moguća. Ali, u svakom slučaju, moramo da se okrenemo budućnosti. To je veoma emocionalna tema. Trudim se da što manje govorim o tome, zato što se time stalno otvaraju nove teme", rekla je Brnabićeva.