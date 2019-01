Brnabić: Iduće godine još bliži odnosi Srbije i Srpske

BEOGRAD - Premijer Srbije Ana Brnabić čestitala je građanima Republike Srpske novogodišnje i božićne praznike, ističući da će odnosi Srbije i Srpske, koji nikada nisu bili bliži, u idućoj godini biti još bolji.

"Mislim da nikada nisu bili bliži odnosi Srbije i Republike Srpske", rekla je Brnabićeva u prazničnoj izjavi za Srnu.



Ona je navela da je Srbija od 2014. godine, kada je Aleksandar Vučić postao premijer, do danas uložila gotovo 22 miliona evra u Republiku Srpsku, u konkretne projekte.



"Uloženo je u konkretne projekte koje, nadam se, građani Srpske već mogu da prepoznaju. Nadam se da ćemo 2019. godine nastaviti sa još bližom saradnjom", istakla je Brnabićeva.



Ona je podsjetila da je razgovarala i sa novim predsjednikom Vlade Republike Srpske /Radovanom Viškovićem/ i da se nada da će početkom iduće godine biti održana naredna zajednička sjednica dvije vlade i nastavljen započeti tempo.



Brnabićeva je ukazala da je važno da budu nastavljeni započeti projekti, a među zajedničkim koje bi izdvojila za sljedeću godinu kao jedan od najvažnijih istakla je izgradnju dvije hidrocentrale na Drini od po 41 megavat.



"Mislim da je to važno energetski i investiciono, a i kao signal posebnih veza. Nadam se da ćemo tu imati konkretne pomake", naglasila je Brnabićeva.



Ona je napomenula da je nedavno bila u Republici Srpskoj da podrži humanitarnu akciju, što Srbija svake godine čini, a ove godine je donirala 250.000 evra.



"To je samo mali deo koji pokazuje naše prijateljstvo i bliskost", dodala je Brnabićeva.



Ona je svim građanima Republike Srpske poželjela sve najbolje.



"Srećne božićne i novogodišnje praznike, lepu i uspešnu 2019. godinu i mnogo zdravlja", poručila je Brnabićeva.