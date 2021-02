Brnabić: Jedinstvo Srbije i Srpske nikad nije bilo upitno

BEOGRAD - Premijer Srbije Ana Brnabić čestitala je svima u Republici Srpskoj dan kada svi zajedno, sa Srbijom, obilježavaju 29 godina od donošenja prvog Ustava Republike Srpske, te ocijenila da jedinstvo Srbije i Srpske nikada nije bilo upitno.

"Izuzetno je važno i značajno što smo počeli zajedno da obeležavamo naše nacionalne praznike", rekla je Brnabićeva večeras u obraćanju u kolažnoj emisiji koja je kao svojevrsni tv prijem emitovana na RTRS-u i RTS-u povodom obilježavanja Dana Republike Srpske i dana kada je donesen prvi Ustav Srpske.

Ona je ocijenila da je to jedinstvo institucionalizovano od 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao prvo premijer Srbije, a onda se nastavilo kada je postao i predsjednik Srbije.

Prema njenim riječima, Srbija i Srpska zajedno obilježavaju važne datume, imaju saradnju na djelu u okviru različitih zajedničkih projekata.

"Konačno imamo i jedan zajednički praznik, ne samo Srbije i Srpske, nego i svih Srba gde god živeli, a to je 15. septembar, Dan nacionalnog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. I ove godine ćemo ga adekvatno obeležiti. Videćemo kako će to moći zbog epidemije virusa korona", dodala je Brnabićeva.

Ona je istakla da sve ovo povezuje Srbiju i Srpsku, koje zbog toga ne treba da se izvinjavaju i stide, jer je sve to značajno za srpski narod i samo ga čini jačim.

"A to je i na korist svih ostalih na Balkanu, zato što jedino svi mi, jaki, zadovoljni i stabilni, možemo da obezbedimo drugačiju i bolju budućnost za sve građane na ovom području", naglasila je Brnabićeva.

Selaković: Srbija će nastaviti da pomaže Republiku Srpsku

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je večeras da Srbija pomaže svoj narod zapadno od Drine i da će nastaviti da to čini, ne nanoseći na takav način bilo kome drugom štetu.

"S druge strane, doprinoseći da i ljudi sa druge strane Drine, u Republici Srpskoj, žive što je moguće bolje", rekao je Selaković u obraćanju u kolažnoj emisiji koja je kao svojevrsni tv prijem emitovana na RTRS-u i RTS-u povodom obilježavanja Dana Republike Srpske i dana kada je donesen prvi Ustav Srpske.

on je istakao da je saradnja Srbije i Republike Srpske od izuzetnog značaja, kada se govori o tome da u njima većinski živi srpski narod.

"Kada me pitate koliko je važna saradnja, to je kao da ste me pitali - da li je dobro da braća sarađuju, govore i žive u bratskoj ljubavi. Naravno da jeste", naveo je Selaković.

On je rekao da je politička situacija takva da Srbi žive u dvije različite države, ali da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH i sa njom gradi najbolje moguće političke i dobrosusjedske odnose, ali Republiku Srpsku iskreno voli.

Selaković je ocijenio da je od velikog značaja to što su svojevremeno tadašnji premijer Srbije, a sada predsjednik Aleksandar Vučić i tada predsjednik Republike Srpke, a sada srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik pokrenuli zajedničko obilježavanje značajnih datuma.