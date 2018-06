Brnabić: Kosovo je Srbija, ali je kompromis nužan

SMEDEREVO - Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, zato što je to nemoguće, ali moramo da budemo otvoreni za kompromis i da razgovaramo o tome šta je ono što je dugoročna normalizacija odnosa sa Prištinom, izjavila je danas premijerka Srbije Ana Brnabić.

Brnabić je, odgovarajući na pitanja novinara u Smederevu, kazala da je u interesu Srbije dugoročno pitanje normalizacije odnosa sa Prištinom.

"I svih onih koji žive na KiM, svih Srba i svih nealbanaca. Kompromis bi značio dugoročnu stabilnost, bezbednost za te ljude i dugoročnu stabilnost regiona", kazala je Brnabić.

Dodala je da njoj djeluje da je trenutno jedino Beograd spreman za kompromis i da je veoma hrabra i liderska odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ide na interni dijalog o KiM.

Ona je navela da moramo da budemo otvoreni za kompromis, ali to znači da se ne može ići ni u jedan ekstrem.

Kompromis znači da mi moramo da napustimo naša komforna mišljenja o tome šta je to "Kosovo je Srbija ili Srbija će priznati nezavisnost Kosova".

To su dva "sjedišta", odnosno gledišta koje mi moramo da napustimo da bismo krenuli da razgovaramo oko kompromisa, dodala je.

"Lično mislim da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, zato što mislim da je to nemoguće" rekla je premijerka, ali navela da isto tako smatra da za otvaranje kompromisa moramo da budemo spremni da razgovaramo o tome da li je Kosovo Srbija.

"Kosovo jeste Srbija, ali šta je ono što je dugoročna normalizacija odnosa sa Prištinom" , zapitala je Brnabić i navela da je to uzela kao primjer dvije stvari od kojih ne može da počne da se razgovara oko dugoročnog kompromisa.

Ona smatra da zamrznuti konflikt nije u interesu Srbije i ponavlja da mora da se razgovara i da se nađe neki kompromis.

Upitana šta ima da poruči raseljenima sa KiM u Smederevu, Brnabić je kazala da Vlada Srbije pokušava da uradi sve da im izađemo u susret, te da smatra da je strašno da se ne zna dovoljno o patnjama Srba sa KiM.

"Ja ću pokušati da u narednih nekoliko dana pošaljem jasniju poruku u vezi sa tim šta se i dan danas dešava na KiM. Samo u maju imali smo 14 različitih incidenata i napada na Srbe koji žive na KiM i ukoliko to znači da je rešenje da izbacite Srbe sa KiM, to Srbija neće dozvoliti i mi očekujemo da međunarodna zajednica to reši", navela je premijerka Srbije.