Brnabić: Kosovo ne može zaustaviti put Srbije u EU

BEOGRAD - Predsjednica Vlade Srbije, Ana Brnabić, ističe da Kosovo ima veliki potencijal da spriječi Srbiju da ide naprijed, ali ne i da zaustavi naš put u EU.

Brnabić je, u intervjuu za „Novi Magazin“, izrazila uvjerenje da Kosovo ne može da zaustavi put Srbije ka EU, jer su evropske integracije jedna priča, a rješavanje odnosa sa Prištinom druga.



„Evropska komisija, odnosno EU, ne priznaje nezavisnost Kosova, oni su statusno neutralni i moraju to da budu, jer pet važnih članica EU ne priznaje i neće priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova. Oni od nas očekuju normalizaciju odnosa, neće da uvoze konflikte u EU, a normalizacija odnosa može svašta da znači: ja mislim da je prvenstveno u interesu Srbije, ne zbog Unije već u interesu Srbije da se konačno nađe dugoročno održivo rešenje“, objasnila je ona.



Brnabić je podsjetila da je Srbija od 2014. učinila veoma dobre korake naprijed, a da smo 2017. počeli da gradimo zdrav rast i razvoj, ali da ne možemo da ga imamo ako nemamo stabilnost.



Prema njenim riječima, ako nemamo stabilnost neće dolaziti investitori, krediti će biti skuplji, neće ljudi ostajati ovde da izvozimo pamet, što već radi fantastična IT industrija...



„Srbija mora da nađe snagu u sebi da napravi mir i stabilnost na Kosovu, to je izuzetno teško, izuzetno sam zabrinuta, ali zato što je priča ovde u potpunosti jednostrana. Srbija je jedina koja pokušava i jedina, kako mi se čini u ovom trenutku, koja ima interes za dugoročni mir i stabilnost”, rekla je Brnabić.



Ocijenila je da bi zamrznuti konflikt mogao da ostane još decenijama, ali da to ne bi bilo dobro za Srbiju zbog čega misli da je inicijativa predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prvenstveno o unutrašnjem dijalogu vrlo hrabra.



„On politički nema šta da dobije iz dijaloga, samo ima političku odgovornost, ali ne želi da ostavi zamrznut konflikt nekim generacijama iza nas da ga rješavaju, što je izuzetno fer i liderska osobina“, istakla je Brnabić.



Rekla je da nju razočarava i da nije očekivala to što u ovom trenutku nema spremnosti ni sa jedne druge strane da se kompromis napravi.



„Žao mi je što EU nije jača u insistiranju da se Briselski sporazum implementira jer je EU bila garant tog sporazuma i morala je da insistira da se njegova prva stvar, a to je Zajednica srpskih opština, implementira. Sa druge strane, iz svih razgovora koje sam imala s njima, ne deluje mi da su SAD spremne na bilo kakvo fleksibilno rešenje, a ako niste spremni na fleksibilno rešenje onda meni deluje da ste za održavanje status kvoa i zamrznutog konflikta“, objasnila je ona.



Izrazila je uvjerenje da to Srbiji ne odgovara i dodala da je posljednjih tri, četiri, pet godina Srbija pokazala da želi da bude izvoznik stabilnosti.



„U poslednjih deset dana na Kosovu Srbija je pokazala potpuno drugačije lice, lice zemlje i političke elite koja je stabilna, pribrana, koja se ne povodi za emocijama, razmišlja hladne glave i investira i ime i energiju u stabilno rješavanje problema“, podvukla je Brnabić.



Istakla je da je jasno da je naš strateški cilj EU, i politički i ekonomski, podsećajući da je više od 65 odsto naše ukupne spoljnotrgovinske razmjene sa zemljama Unije, koje su i daleko najveći investitor u Srbiji.



„Nama je zbog dinamičnog razvoja potrebno da imamo partnere na svim stranama sveta. Rusija jeste jedan od naših partnera, na kraju oni su naš najveći energetski partner i zbog energetske održivosti Srbije važno je da imamo dobre odnose sa Rusijom, isto tako i sa Indijom, Kinom pre svega, sa SAD, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tako da ja ne bih gledala to na hladnoratovski način“, dodala je ona.



Iako se svijet sve više polarizuje i kao da se približava fazi hladnog rata, koju karakterišu kompleksni odnosi u cijelom svijetu, smatra da je Srbija na dobrom putu i politički, ima strategiju koja svakako daje rezultate.



„Ako imamo snage i postoji razumevanje EU, pre svega da se implementiraju postignuti dogovori (sa Prištinom), a onda i da se ima fleksibilnosti i kreativnosti oko mogućeg dugoročnog rešenja, onda će sve biti u redu. Nadam se da Srbija neće biti jedina koja će na kraju ostati da insistira na stabilnosti“, rekla je Brnabić.



Što se rekonstrukcije Vlade tiče kazala je da sve zavisi od situacije na Kosovu i da vlada zbog situacije u pokrajini sada mora biti kompaktna.



„Ukoliko se do 20. aprila ništa ne uradi na stvaranju Zajednice srpskih opština i Srbi tamo budu primorani da je sami prave, posle onoga što se desilo prošle nedelje čovek više ne može da kaže šta može da očekuje od Prištine“, dodala je ona podvukavši da će rekonstrukcija sačekati dok tamo ne postignemo stabilnost.



Objasnila je da smatra da je rekonstrukcija potrebna zato što stvari mogu da funkcionišu bolje.



Srbija, kako kaže, nema vremena da kasni, da izgubi još jedan jedini dan, ni građani, ni privreda i ukoliko možemo da funkcionišemo bolje treba odmah da počnemo da bismo iskoristili šansu.



„Ne bih nikada bežala od rekonstrukcije niti mislim da je rekonstrukcija sama po sebi loša stvar, meni nije jasan koncept da birate vladu i četiri godine mora da bude isti tim, taj mi princip uporište nema u pragmatičnosti“, rekla je Brnabić.