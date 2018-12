Brnabić: Kosovo vodi bahatu politiku, to sad vide i drugi

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je da "Kosovo vodi bahatu, neodgovornu, nepredvidivu politiku i jedina dobra stvar u tome je što i drugi vide da je to takva politika".

Kako je istakla u intervjuu za "RTS", ne pominju se više dvije strane, i veliko je priznanje od strane EU što Srbija nije uvodila kontramjere Kosovu poslije uvođenja carina od 100 odsto na robu iz centralne Srbije.

Brnabićeva je, povodom izjave predstavnika KFOR-a da specijalne jedinice ROSU mogu na sjever KiM bez dozvole, rekla da je to izvrgavanje ruglu svih sporazuma i da je saglasna sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem da je potreban "priručnik šta se može, a šta ne može".

"To je isto kao da vi kažete da srpska vojska i policija ne smeju da uđu, ali sme komunalna policija, a to što naša komunalna ima tenkove... Srbija neće dopustiti da se to tako radi", rekla je premijerka i dodala da zato predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i drugi srpski zvaničnici ukazuju "ponovo i ponovo na sve sporazume".

Ona je dodala da je Priština očekivala da će Beograd reagovati na uvođenje taksi, ali kada Srbija nije reagovala na taksu od 10 odsto, pa ni na 100 odsto, to se Prištini obilo o glavu.

"Oni su se nadali i očekivali da Srbija reaguje i da će se pričati o dve strane, ali sad su udarili u zid i ne znaju šta da rade s tim taksama koje svi kritikuju, od Brisela do Vašingtona", rekla je Ana Brnabić.

Kako je istakla, Beograd je spreman da nastavi dijalog sa Prištinom, onda kada takse budu ukinute.

"Nismo otišli korak-dva, otišli smo 50 koraka unazad tim taksama", rekla je srpska premijerka.

"Nama je neophodan mir i stabilnost. Preduslov bilo kakvog ekonomskog napretka su regionalni mir i stabilnost", naglasila je Ana Brnabić.

Kada je riječ o pismu koje je predsjednik SAD Donald Tramp uputio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, rekla je da je bila iznenađena tim pismom, ocijenivši da je to poziv Prištini da se urazumi i da prekine s dodatnim provokacijama.

"Tu su malo dobili po prstima od strane SAD", rekla je premijerka.

Upitana da li je moguć dijalog u koji bi se uključili SAD, Rusija i Kina, ona je rekla da ne bi išla tako daleko, jer dijaloga sada uopšte nema.