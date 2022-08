Brnabić: Kurti ne odustaje od protjerivanja Srba sa sjevera

​BEOGRAD - Premijer Srbije Ana Brnabić ocijenila je da nikakvih pomaka u dijalogu Beograda i Prištine neće biti sve dok EU i zemlje Kvinte dopuštaju Aljbinu Kurtiju da gazi potpisane sporazume i ukida osnovna prava Srbima, ne odustajući od namjere da ih protjera sa sjevera KiM.

Brnabićeva navodi da zato ne očekuje da će na današnjim pregovorima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Kurtija uz posredovanje EU doći do suštinskog napretka u dijalogu, ali se, kako kaže, svim srcem nada da će biti obezbijeđen mir i stabilnost, iako je situacija izuzetno teška zbog stalnih provokacija Kurtija i jednostranih poteza Prištine.

"Zaista smo došli dotle da se borimo za mir, odnosno da sprečimo ono što je pripremano 31. jula, a to je fizički napad na Srbe na severu i njihovo proterivanje sa Kosova i Metohije. To je Kurtijeva namera i ne vidim da on želi da odustane od nje", rekla je Brnabićeva za Televiziju "Prva".

Ona smatra da je najveći problem u tome što Kurti u provokacijama ide sva dalje i da je veliko pitanje da li EU i zemlje Kvinte mogu da ga obuzdaju iako vide koliko je daleko otišao.

Na pitanje da li Kfor i NATO mogu da obezbijede mir i zaštite Srbe na Kosovu i Metohiji, Brnabićeva je odgovorila da se ona uzda u to, baš kao i kosovski Srbi.

"Srbi na severu Kosova i Metohije uzdaju se u prisustvo Kfora. Stvari su se dosta promenile od agresije na Srbiju i SR Jugoslaviju, kada su Albanci želeli prisustvo NATO-a na Kosovu. Međutim, oni to sada ne žele, a Srbi žele, jer Kfor obezbeđuje mir", rekla je Brnabićeva.

Ona je navela da NATO u sadašnjim okolnostima obezbjeđuje kakvu-takvu sigurnost Srbima na Kosovu i Metohiji i da Srbija u tom smislu ima saveznika u zapadnoj alijansi iako je vojno neutralna.