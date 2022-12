Brnabić: Kurti pokazuje da želi da nema Srba na KiM, Srbija spremna da ih zaštiti

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je danas da podizanje borbene gotovosti policije i vojske znači da je Srbija spremna da reaguje ukoliko neko napadne Srbe na KiM dodajući da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti svojim ponašanjem pokazuje da jedino što želi jeste da Srba nema na Kosovu i Metohiji.

Brnabić je nakon konferencije "Talenti na okupu", odgovarajući na pitanja novinara da prokomentariše posljednja dešavanja na KiM, kazala da je Kurti uspio da u 2022. godini napravi pun krug nevjerovatnih besprizornih provokacija i jednostranih poteza.

"Prekršio je sve sporazuma i kada kažem pun krug mislim da je počeo sa tim da je ukinuo pravo glasa Srbima u januaru, do toga da je zabranio patrijarhu SPC Porfiriju da uđe na KiM", kazala je Brnabić.

Na pitanje šta znači podizanje borbene gotovosti vojske i policije, Brnabić je kazala da to znači da je Srbija spremna da ukoliko neko napadne Srbe na KiM reaguje.

Ističe da je je situacija na KiM iz dana u dan sve ozbiljnija i da je sve više tenzija.

"Kurti je počeo da preti ljudskim žrtvama, nasilnim uklanjanjem barikada i ja se nadam da će biti dovoljno razuma kod međunarodnih partnera da takve stvari ne dozvole", ukazuje premijerka.

Kako kaže, Srbi samo traže osnovna ljudska prava, da se ne hapse bez dokaza, da ih ne maltretiraju, kidnapuju, da advokat može da dođe do uhapšene osobe, da porodice ne budu bez ikakvog kontakta po 14, 15 dana sa svojim članovima, implementaciju međunarodnih sporazuma, da ne postoje tajne liste i spiskovi za hapšenje i u skladu sa Briselskim sporazumom da se kosovska policija i njihove specijalne jedinice povuku sa sjevera Kosmeta.

"To ne da nisu veliki zahtevi, već minimalni i čini mi se da u 21. veku ne treba ni da se priča o njima. Da ne pustite patrijarha da dođe i poseti Patrijaršiju, Srbe na KiM i to u vreme praznika je nešto što Kurtijevim saveznicima treba da pokaže jasno o kakvom se čoveku radi i kako on vidi poštovanje prava Srba sa KiM", poručila je premijerka.